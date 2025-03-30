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    雨區擴大今明中部以北濕冷 吳德榮揭清明4天連假天氣

    今受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫亦稍降、早晚偏涼微冷，降雨範圍擴大至中部以北、有較大雨勢。（資料照）

    今受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫亦稍降、早晚偏涼微冷，降雨範圍擴大至中部以北、有較大雨勢。（資料照）

    2025/03/30 10:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，今（30日）晨各地區平地的最低氣溫約在11至15度之間，同時華南雲系東移，除北台灣濕冷外，降雨範圍也擴大至中部以北，南部地區偶有局部短暫雨，明（31日）起冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日微幅回升，逐日降雨範圍縮小，週四（4月3日）起清明4天連假，天氣大致穩定，各地多雲時晴。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫亦稍降、早晚偏涼微冷，降雨範圍擴大至中部以北、有較大雨勢，南部地區偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫為：北部11至16度、中部13至20度、南部15至28度、東部13至23度。

    明華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有局部短暫雨的機率；週二（4月1日）白天至週三（2日）北部、東半部仍有雨，逐日降雨範圍縮小、時間縮短。明日至週三冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日微幅回升，北台灣仍濕涼。

    預估清明4天連假，天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。清明連假最後一天（6日）掠過的短波，模擬強度偏弱，是否帶來變化，還需繼續觀察。

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