黃國昌、陳佩琪接連為柯就醫發聲 吳靜怡：用盡特權迫害司法合理性

民眾黨主席黃國昌昨赴北所前抗議並要遞狀，柯妻陳佩琪今日更發文聲稱要「羈押檢察官」，吳靜怡對此直言：「柯文哲一再證實他有巨大影響司法的能力，用盡特權迫害司法合理性！」圖為陳佩琪。（資料照）

2025/03/30 10:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積、公益侵占等弊案，法官日前提訊柯文哲在內的4名在押被告，認為4人皆有勾串與逃亡能力，裁定4人自4月2日起延押2個月。民眾黨主席黃國昌昨赴北所前抗議並要遞狀，柯妻陳佩琪今日更發文聲稱要「羈押檢察官」，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今對此直言：「柯文哲一再證實他有巨大影響司法的能力，用盡特權迫害司法合理性！」

吳靜怡提到，「要羈押檢察官」這是陳佩琪囂張至極的言論，已經讓柯文哲就醫，但她依然持續煽動，北所反覆的態度，只會讓他們這群人為所欲為，黃國昌要柯文哲看病，但陳佩琪要的是柯文哲回家。

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吳靜怡表示，柯文哲夫婦不斷運用「更大的情勒」，連夫人都能以命相逼，配合黃國昌刻意製造的非集會散步式的動員，讓北所、法院一定以為這是社會共識，就會讓柯文哲滿足一次比一次過分的要求，且柯文哲背後有一雙「看不見的手」，能夠直接將檢察官列入「台獨名單」，如此恐嚇威脅檢調系統，再搭配那八席立委的配合演出，吳質疑：「誰還會相信司法？」

吳靜怡形容柯文哲宛如「時間精算師」，彷彿知道自己家裡要被搜索，在「對的時間」橘子許芷瑜凌晨趕快離境、陳佩琪住外面飯店；即便檢調按鈴，他還能妥妥的刪除資料並且指揮交代民眾黨安排後續，這一切就像是黃國昌去土城前，柯文哲身體沒事，柯文哲可以在「對的時間」突然身體不適，然後保外就醫。

吳靜怡呼籲，黃國昌並沒有影響罷免的能力，但柯文哲如果提前拚交保出來，一定會利用「司法迫害」製造更多社會分裂，到時候到各地方鬧場的即將會變成「紅衛兵式的靈知草」。吳靜怡認為，台灣雖然民主，但在柯文哲和黃國昌民粹主義下，豢養了對法治認知薄弱卻又相信片面理論的支持者，他們就跟那位國民黨青年黨工李孝亮一樣，涉嫌重大違法但卻不願意聽父母的，「就如同跑到柬埔寨的孩子們，寧願相信違法賺錢，不相信媽媽告訴他會被當豬仔，於是，去了，回不來」。

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