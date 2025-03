畫面曝光！緬甸強震曼谷高樓吊臂斷裂 工人遭甩飛墜落慘死

2025/03/30 11:09

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日下午發生規模7.7的淺層強震,連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。地震發生當下,曼谷挽賜縣(Bang Sue)一處公寓工地的起重機吊臂因劇烈晃動而倒塌,造成正在20層樓高處作業的37歲工人慘遭甩飛,當場身亡。

綜合泰媒報導,泰國挽賜縣島本(Taopoon)警方表示,37歲吊臂工人亞勇(Thiraphong Yaiyong)當時正在20層樓高空操作起重機,未料強震導致吊臂劇烈搖晃後倒塌斷裂。他整個人被甩出駕駛座,墜落至鄰近8層樓建築的屋頂,頭部著地且倒臥血泊之中,當場死亡。

此外,吊臂倒塌還波及附近公寓,導致約20戶家庭受影響,並造成1人受傷,該傷者已送往當地醫院治療。目前,相關單位已介入調查事故原因,並針對受損建物進行安全檢查,以防止後續危險。

Earlier today, during the 7.7 earthquake in Thailand-Myanmar, an operator was thrown from his crane.



Imagine waking up to go to your job and never coming home - RIP



https://t.co/jsUZcckHR6