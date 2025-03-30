畫面曝光！緬甸強震曼谷高樓吊臂斷裂 工人遭甩飛墜落慘死

泰國曼谷一名起重機吊臂工人在強震中遭甩飛，當場慘死。（擷取自@Alphafox78/X）

2025/03/30 11:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生規模7.7的淺層強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。地震發生當下，曼谷挽賜縣（Bang Sue）一處公寓工地的起重機吊臂因劇烈晃動而倒塌，造成正在20層樓高處作業的37歲工人慘遭甩飛，當場身亡。

綜合泰媒報導，泰國挽賜縣島本（Taopoon）警方表示，37歲吊臂工人亞勇（Thiraphong Yaiyong）當時正在20層樓高空操作起重機，未料強震導致吊臂劇烈搖晃後倒塌斷裂。他整個人被甩出駕駛座，墜落至鄰近8層樓建築的屋頂，頭部著地且倒臥血泊之中，當場死亡。

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此外，吊臂倒塌還波及附近公寓，導致約20戶家庭受影響，並造成1人受傷，該傷者已送往當地醫院治療。目前，相關單位已介入調查事故原因，並針對受損建物進行安全檢查，以防止後續危險。

Earlier today, during the 7.7 earthquake in Thailand-Myanmar, an operator was thrown from his crane.



Imagine waking up to go to your job and never coming home - RIP



https://t.co/jsUZcckHR6 — AlphaFo???? （@Alphafox78） March 28, 2025

กานต์และทีมผู้ช่วยสำรวจความเสียหายจากเหตุเครนหักที่จุดงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริเวณสี่แยกบางโพ ถนนประชาราษฎร์สาย 1



เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลบางโพ เป็นที่เรียบร้อย ตัวเครนหักกระทบอาคารใกล้เคียงซึ่งเป็นหอพักได้รับความเสียหาย… pic.twitter.com/VQa15UCZvF — กานต์ ภัสริน รามวงศ์ Patsarin Ramwong （@GarnPatsarin） March 28, 2025

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