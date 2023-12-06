王毅稱中國人權取得歷史成就 網批：臉皮厚、公然說謊

中國外長王毅5日在北京出席「紀念《世界人權宣言》發表75週年」國際研討會開幕式時宣稱，中國選擇的人權發展道路「符合中國國情、契合人民願望」，人權事業取得一系列新的「歷史性成就」，遭網友砲轟。（擷取自中國外交部官網）

2023/12/06 11:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官媒《新華社》報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅5日在北京出席「紀念《世界人權宣言》發表75週年」國際研討會開幕式時宣稱，中國選擇的人權發展道路「符合中國國情、契合人民願望」，人權事業取得一系列新的「歷史性成就」。針對王毅的演說，網友紛紛痛批他臉皮厚，公然說謊。

王毅指出，新中國成立以來，中國共產黨和中國政府始終把促進和保護人權放在重要位置，堅持將人權的普遍性原則同中國實際相結合，走出了一條適合本國國情的人權發展道路，並指進入新時代以來，以習近平為核心的黨中央把尊重和保障人權作為治國理政的重要工作，推動中國人權事業取得一系列新的歷史性成就。

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《自由亞洲電台》報導，在中國國內網站上，王毅相關新聞的評論區已被嚴格過濾。但在海外社群網站X（推特前身）帳號「李老師不是你老師」發布王毅演說影片的下方留言區，網友紛紛抨擊王毅的演講是在公然說謊。

有網友留言批評，「能說出這種話，臉皮可不是一般的厚！」、「你了解人權嗎？你去過有人權的地方嗎？」、「中國人權咋樣去美墨邊境問問就知道，現在中國成了難民輸出國」、「我可沒有選擇過，誰剝奪了我的投票權？誰又代替了我做出選擇？什麼時候共產黨就代表了我們的選擇？請王外長說明一下。」

另有網友留言嘲諷，「有關習近平的就有上百個敏感詞，太人權 」、「『契合人民願望』一點沒說錯。中國人特別喜歡沒有人權的自己，歇斯底里地謳歌奴隸主」、「講句老實話，離開以後才能撿回人權，要潤，辦理簽證，請諮詢」。

多年來，國際社會一直批評中國的人權狀況持續惡化，中國還被列為全球人權最差國家。根據美國國務院發布的《2022年度各國人權報告》，其中有關中國的部分列出多達25種侵犯人權行為，報告也批評北京當局濫權，持續對新疆維吾爾等少數民族實施種族滅絕。

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