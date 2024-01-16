中國95歲經濟學家逃往加拿大 茅于軾：此生再也不回去

中國高齡95歲知名經濟學家茅于軾，近日已逃亡加拿大溫哥華。（擷取自網路）

2024/01/16 11:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕因言論和思想觀點不見容於北京當局，而遭長期打壓的中國高齡95歲知名經濟學家茅于軾，近日已逃亡「自由之地」加拿大溫哥華。對此，有網友指出，「于老先生95歲潤（run）了，高耀潔女士80多歲潤的，多少歲潤都不晚！」

旅居海外的時事評論員蔡慎坤14日在社群平台X發文指出：「一生崇尚自由的茅於軾先生95歲之際終於來到了自由之地，先生坦言生前不打算再回到生活了90多年的中國，他說很遺憾的是，自己有生之年看不到自由民主法治的現代化中國了，也看不到中國人用選票來決定由哪個政黨哪個領導人來管理國家了。」

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文章說：「不過（茅于軾）先生對未來並不悲觀，認為歷史的潮流不可逆轉，開倒車是不得人心的，必然車毀人亡！相信在不遠的將來，中國會融入世界自由大家庭，不僅僅擁有自由競爭的市場經濟，還會擁有自由組黨、自由表達、自由遷徒的基本權利，擁有免於恐懼的自由！ 」

蔡慎坤在發表這則消息時還附上1張茅于軾夫婦共同切蛋糕的照片，但照片拍攝地點和時間不詳。

不過，來台灣觀察這次大選的海外時事評論家「公子沈」15日在X發文表示：「茅于軾老先生95歲大壽！祝茅老生日快樂！我因為訪問台灣無法飛溫哥華參加生日會，委託朋友幫我拍攝，明年我一定到場！」，並附上茅于軾慶生的影片，顯示茅于軾目前人已在溫哥華。

對此，有網友表示：「于老先生95歲潤（run）了，高耀潔女士80多歲潤的，多少歲潤都不晚！」

高耀潔是中國退休婦產科醫師，因揭發1990年代中國河南賣血和「血漿經濟」導致愛滋病蔓延，而被譽為「中國民間防愛滋病第一人」。2009年為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，高耀潔以82歲高齡逃往美國，此後一直孤身定居紐約，並於2023年12月10日病逝。

公開資料顯示，茅于軾是中國知名自由派學者和經濟學家，曾於1993年創立北京天則經濟研究所，並擔任榮譽理事長、人文經濟學會理事長。他發表過《擇優分配原理》、《中國人的道德前景》等學術論文，並長期因言論和思想觀點而遭北京當局打壓。

例如，茅于軾在2011年4月26日發表《把毛澤東還原成人》，提出把毛澤東還原成人，不再是神，接受公正的評定；2013年8月31日他再發表《把毛澤東還原成人》修改版，認為毛澤東因為迷信權力，喪失了起碼的理性，從1個政治家淪落為和人民對立的人民公敵。

2019年1月14日茅于軾過90歲大壽時接受英國「金融時報」訪問指出，「你問我如果有選擇，會不會想生逢另一個時代、另一個國度？當然，如果我有選擇，我希望到美國去」，凸顯他對中國的不滿。

茅于軾曾在2012年獲頒美國智庫卡托研究所（Cato Institute）頒發的米爾頓．弗里德曼自由獎，並在2014年被英國《展望》（Prospect）雜誌選為該年度的「世界思想家」，為唯一入選的中國人。

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