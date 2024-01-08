阿拉斯加航空再度停飛所有737 Max 9客機 7日取消163個航班

阿拉斯加航空7日又再度宣布停飛所有波音737 Max 9客機。（彭博）

2024/01/08 08:21

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9班機5日起飛後，機上大塊機身被吹走。美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛部分同型飛機進行檢查。阿拉斯加航空下令停飛65架波音737 Max 9，並在6日時聲稱已有18架完成檢查並恢復營運。不過，在不到24小時內，阿拉斯加航空7日又再度宣布停飛所有波音737 Max 9，稱將持續停飛至航空總署確認安全為止。

綜合外媒報導，美國航空總署起初表示，下達波音737 Max 9停飛令後「需要檢查4到8小時」，《路透》報導指出，這可能是航空業者認為飛機檢查後就恢復使用的依據。不過知情人士指出，美國航空總署與波音公司尚未針對檢查標準達成共識，也代表各航空公司尚未收到詳細指示，美國航空總署必須批准波音公司的檢查標準文件，才能完成檢查、讓飛機復飛。

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阿拉斯加航空在聲明指出，收到航空總署通知可能會進行額外工作後，再度作出停飛決定，目前阿拉斯加航空的波音737 Max 9皆停飛，目前與航空總署聯繫，確定復飛前的各個注意事項。

在停飛令影響下，阿拉斯加航空7日取消163個航班，並表示停飛造成的影響至少將持續數天，美國聯合航空7日則取消230個航班。

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