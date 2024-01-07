驚!波音737 Max9起飛 艙門高空飛走

出事的波音737 Max 9班機順利降落，乘客驚魂未定。（路透）

2024/01/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國阿拉斯加航空一架波音737 Max9班機，五日下午從奧勒岡州波特蘭飛往加州安大略，但起飛至一萬六千英尺（約四八七六公尺）高度後發生事故，其中一扇艙門突然飛脫，機艙旋即減壓，班機被迫緊急返航降落波特蘭。事發後，該航空公司緊急採取預防措施，暫時停飛六十五架同型號飛機。

載有一七四名乘客和六名機組員的阿拉斯加航空編號一二八二客機，在美西時間五日下午五時○七分起飛六分鐘後改道，五時廿六分在原機場順利降落，機內爆出掌聲，全體人員平安。從乘客拍攝的照片可見，其中一行座椅旁的機身留下一個大洞，而當地電視台亦拍到，停機坪上的班機其中一個艙門整個消失無蹤。

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男童襯衫被吸到機外

航班乘客林克表示，飛機起飛不久後，窗戶（艙門）就彈出去，「真的很突然…，直到氧氣罩掉下來才注意到」。另一位乘客說，飛行途中的巨大噪音將她吵醒，「我睜開眼睛，首先看到的是面前的氧氣罩。我向左看，飛機一側的牆壁消失了。我第一個念頭是，我死定了」。還有乘客表示，坐在靠掉落艙門那側的是一個男孩及其母親，男孩身上的襯衫還被巨大的壓力吸到機外。

65架同型號飛機停飛

阿拉斯加航空正與飛機製造商波音公司和監管機構合作，了解事故情況，並決定暫時停飛六十五架波音737 Max9組成的機隊，待全面安檢後，才會恢復使用。美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署將調查這起事件。出事的飛機兩個月前才裝配完成，並獲得認證。該飛機自去年十一月中旬負責商務航班以來，已執行一四五次飛行，而從波特蘭起飛的航班是該飛機當天的第三個航班。

波音Max系列是一款雙引擎、單通道飛機，經常用於美國國內線。Max系列在二○一七年五月投入使用，但一八和一九年各有一架Max8墜毀，總共造成三四六人死亡，並導致所有Max8和Max9飛機在全球停飛近兩年，在波音公司對墜機事件相關的自動飛行控制系統進行調整後，才重新投入使用。

阿拉斯加航空一架班機在起飛途中艙門脫落，迫使班機緊急返回順利降落。（路透）

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