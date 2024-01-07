阿拉斯加航空「內嵌門」高空掉落 調查小組呼籲民眾協尋

阿拉斯加航空1282航班「內嵌門」掉落事故，美國國家運輸安全委員會已展開調查，並呼籲民眾注意是否有看到內嵌門的下落。（美聯社）

2024/01/07 17:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉斯加航空1282航班波音737 Max 9客機，5日載著171名乘客和6名機組人員從奧勒岡州波特蘭起飛，孰料在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空發生「內嵌門（plug door）」掉落事故，緊急返回原機場降落，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已成立調查小組，並呼籲民眾若有看到內嵌門可立即回報。

據《NBC》報導，在阿拉斯加航空事故發生後，有消息說是窗戶噴飛，也有媒體說是艙門掉落，其實都不算錯誤，「內嵌門」是指利用內外氣壓完成封閉的門，在飛機上可以當成緊急逃生門使用。

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不過，「內嵌門」可以依照航空公司的載客配置進行更改，此次機型最大載客量為178人，不需要額外的緊急逃生門（美國規定載客215人以上才需要），因此這扇「內嵌門」旁邊除了設置乘客座位還有窗戶，只有從機身外才能看出具有「門」的模樣。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，這起事故不幸中的大幸，在於「內嵌門」旁邊的26A和26B座位沒有人，而且不是在3.5萬英尺（約1萬公尺）的巡航高度掉落，畢竟在巡航高度下可解開安全帶，可能會有乘客起身行走、去上洗手間，一旦「內嵌門」此時才掉落後果不堪設想。

另外，機身若在3.5萬英尺的高度失去密閉，會導致機艙迅速減壓，造成機上人員缺氧、頭暈、失去意識、永久性腦損傷，恐怕會導致更為悲慘的狀況出現。

據《ABC》報導，霍曼迪指出，NTSB調查人員已抵達奧勒岡州波特蘭，開始調查阿拉斯加航空1282號航班事故，目前最重要的事項之一就是找回「內嵌門」，掉落地點可能位於波特蘭市中心以西數英里的雪松山（Cedar Hills）地區，在巴恩路（Barnes Road）和奧勒岡217號公路（Oregon Route 217）附近，希望民眾能夠幫忙注意。

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