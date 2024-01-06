機艙門空中飛脫！阿拉斯加航空停飛65架波音737 Max 9

波音公司的737 Max飛機疑似再次出包，阿拉斯加航空宣布暫時停飛。（圖擷自「strawberr.vy」TikTok）

2024/01/06 20:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9班機，5日下午從奧勒岡州波特蘭飛往加州安大略，但起飛至1萬6000英尺（約4876公尺）高度後發生事故，其中一扇艙門突然飛脫，機艙旋即減壓，班機被迫緊急返航降落波特蘭，所幸無人受傷。事發後，該航空公司緊急採取預防措施，暫時停飛65架同型號飛機。

載有174名乘客和6名機組員的阿拉斯加航空編號1282客機，在美西時間5日下午5時7分起飛6分鐘後改道，5時26分在原機場順利降落，機內爆出掌聲，全體人員平安。根據錄音檔，飛行員告訴波特蘭航管人員，班機出現緊急狀況，艙內已減壓，必須返回機場。從乘客拍攝的照片可見，其中一行座椅旁的機身留下一個大洞，而當地電視台亦拍到，停機坪上的班機其中一個艙門整個消失無蹤。

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航班乘客林克（Kyle Rinker）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，飛機起飛不久後，窗戶（艙門）就彈出去，「真的很突然，剛飛到一個高度，窗戶／牆壁就突然彈出，直到氧氣罩掉下來才注意到」。

另一位乘客Vi Nguyen則告訴紐約時報，飛行途中的巨大噪音將她吵醒，「我睜開眼睛，首先看到的是面前的氧氣罩。我向左看，飛機一側的牆壁消失了。我第一個念頭是，我死定了」。

還有乘客表示，坐在靠掉落艙門那側的是一個男孩及其母親，男孩身上的襯衫還被巨大的壓力吸到機外。

阿拉斯加航空執行長米尼庫奇（Ben Minicucci）在聲明中，對經歷這次空中驚魂的乘客感到非常抱歉，並表示公司已決定採取預防措施，暫時停飛65架波音737 Max 9組成的機隊，約佔其機隊的5分之1，待每架飛機進行全面維護和安全檢查後，才會恢復使用，預計幾天內可完成。

他也提到，公司正與飛機製造商波音公司和監管機構合作，了解這次事故的情況，有進一步消息會隨時對外分享。

美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署將調查這起事件。根據聯邦航空總署的線上紀錄，出事的飛機2個月前才裝配完成，並獲得認證。航班追蹤網站FlightRadar24也指出，該飛機自去年11月中旬負責商務航班以來，已執行145次飛行，而從波特蘭起飛的航班是該飛機當天的第3個航班。

據了解，波音Max系列是波音公司最負盛名的737型號最新版本，是一款雙引擎、單通道飛機，經常用於美國國內線。

Max系列在2017年5月投入使用，但2018和2019年各有一架Max 8墜毀，總共造成346人死亡，並導致所有Max 8和Max 9飛機在全球停飛近2年，在波音公司對墜機事件相關的自動飛行控制系統進行調整後，才重新投入使用。

波音公司的737 Max飛機疑似再次出包，阿拉斯加航空宣布暫時停飛。（彭博）

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