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阿拉斯加航空客機窗戶半空中飛走 緊急降落波特蘭

阿拉斯加航空客機窗戶在半空中飛走，使得班機緊急返回原機場降落。（圖擷自「strawberr.vy」TikTok）

阿拉斯加航空客機窗戶在半空中飛走，使得班機緊急返回原機場降落。（圖擷自「strawberr.vy」TikTok）

2024/01/06 13:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空1282航班，於當地時間5日下午4時52分許從奧勒岡州波特蘭機場起飛，原定前往加州安大略，孰料有一扇窗戶竟然在半空中飛走，使得班機緊急返回原機場降落。

《CBS》報導，阿拉斯加航空1282班機一共載有174名乘客和6名機組人員，航班追蹤網站FlightAware顯示，客機起飛後6分鐘達到1.6萬英尺（約4900公尺）高度，隨即開始下降。

目前尚不清楚機窗是在什麼時候掉落的，但在意外發生後機師立即通報塔台，指稱飛機出現減壓狀況，需要將高度降到1萬英尺（約3000公尺）之下。

從社交媒體上的影片可以看到，在乘客座位旁的窗戶整塊不見，機上氧氣罩都已自動掉落，部分乘客將氧氣罩套在臉上呼吸。阿拉斯加航空對此表示，1282航班在起飛不久後就出現事故，隨即安全降落在波特蘭，並未說明詳細狀況。

相關影片請見︰

@strawberr.vy Girls’ trip turned into emergency landing trip… #alaska #alaskaair ♬ original sound - vy ????

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