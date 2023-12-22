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捷克校園槍擊案槍手站屋頂濫射 眾人「懸空攀外牆躲子彈」畫面曝光

捷克21日傳出重大槍擊案，從社群網路流傳的影片可見，黑衣槍手從高處向下開槍（左圖），一群師生則冒險攀在陽台外躲著他（右圖）。（圖擷取自@roaneatan 社群平台「X」，本報合成）

捷克21日傳出重大槍擊案，從社群網路流傳的影片可見，黑衣槍手從高處向下開槍（左圖），一群師生則冒險攀在陽台外躲著他（右圖）。（圖擷取自@roaneatan 社群平台「X」，本報合成）

2023/12/22 12:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格21日下午傳出重大槍擊案，一名24歲男學生持長槍在查理大學（Charles University）裡濫射，造成至少14人死亡、25人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡。從社群平台流傳的畫面顯示，黑衣槍手當時在頂樓陽台上來回走動射殺，還有多名師生爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避攻擊，生命懸在一線間。

綜合外媒報導，查理大學21日的重大槍擊案，是捷克有史以來最嚴重的大規模槍擊事件，捷克政府也隨即宣布，12月23日為全國哀悼日，對死者及其家屬表達哀悼之意。槍案發生地點位於查理大學文學院，靠近當地多個主要國際觀光景點，槍擊消息剛傳出之際，英國、美國駐捷克大使館一度發出消息，呼籲國民小心避開當地。

從社群網路流傳的影片可見，事發當時持槍的男大生在校園頂樓外陽台上來回走動，還有許多的師生快步走出建物逃生，甚至爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避。警方指出，當地時間下午4點單獨作案的黑衣槍手已經身亡，但目前尚未確認是自戕，還是遭警方擊斃。

另據報導指出，警方調查犯案槍手的過往紀錄，發現他合法擁有數把槍枝，且在校成績優異，過去並無犯罪紀錄，「我們從社群網路帳號掌握到一項最新但尚未證實的訊息指出，他（凶手）大概是受到今年秋天俄羅斯一起恐攻的啟發。」

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