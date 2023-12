捷克校園槍擊案槍手站屋頂濫射 眾人「懸空攀外牆躲子彈」畫面曝光

2023/12/22 12:39

〔即時新聞/綜合報導〕捷克首都布拉格21日下午傳出重大槍擊案,一名24歲男學生持長槍在查理大學(Charles University)裡濫射,造成至少14人死亡、25人受傷,當局宣布凶嫌已經死亡。從社群平台流傳的畫面顯示,黑衣槍手當時在頂樓陽台上來回走動射殺,還有多名師生爬出窗外,懸空攀爬在欄杆上躲避攻擊,生命懸在一線間。

綜合外媒報導,查理大學21日的重大槍擊案,是捷克有史以來最嚴重的大規模槍擊事件,捷克政府也隨即宣布,12月23日為全國哀悼日,對死者及其家屬表達哀悼之意。槍案發生地點位於查理大學文學院,靠近當地多個主要國際觀光景點,槍擊消息剛傳出之際,英國、美國駐捷克大使館一度發出消息,呼籲國民小心避開當地。

從社群網路流傳的影片可見,事發當時持槍的男大生在校園頂樓外陽台上來回走動,還有許多的師生快步走出建物逃生,甚至爬出窗外,懸空攀爬在欄杆上躲避。警方指出,當地時間下午4點單獨作案的黑衣槍手已經身亡,但目前尚未確認是自戕,還是遭警方擊斃。

另據報導指出,警方調查犯案槍手的過往紀錄,發現他合法擁有數把槍枝,且在校成績優異,過去並無犯罪紀錄,「我們從社群網路帳號掌握到一項最新但尚未證實的訊息指出,他(凶手)大概是受到今年秋天俄羅斯一起恐攻的啟發。」

