捷克查理大學重大槍擊案！槍手先殺父 至少15死25傷

捷克查理大學21日傳出重大槍擊案，1名24歲學生殺害至少15人，當局緊急疏散民眾後實施封鎖。（美聯社）

2023/12/22 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）21日傳出重大槍擊案，1名24歲學生先是殺害了自己的父親，隨後狙殺至少14人，另有25人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡。

綜合媒體報導，由於該校位於布拉格知名歷史城區，當局緊急疏散民眾後實施封鎖，並有大批員警出動因應。新聞畫面顯示，人們高舉雙手逃出大樓；部分學生甚至攀附在大樓外牆試圖躲避槍手，場面險象環生。

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槍擊案地點位於查理大學文學院，捷克警察首長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）告訴記者：「已有超過15人喪失性命，至少25人受傷。」並補充槍手可能自戕，死因仍在調查當中。

馮德拉謝克表示，社群媒體上未獲證實的訊息顯示，槍手受到今年俄羅斯境內的1次恐怖攻擊影響，且合法持有多種槍支。

此外，馮德拉謝克稱槍手可能涉入上週布拉格郊區發生的另起槍擊案，殺害1名男子和他年僅2個月大的女兒。

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）指出：「沒有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有任何關係。」

據悉，槍手為成績優異學生，此前沒有犯罪紀錄，犯案過程都是單獨行動。警方拒絕透露槍手身分，但部分捷克媒體比對了警方的搜證報告後，得到相符結果。

查理大學成立於1348年，是中歐歷史最悠久大學之一。事發後民眾聚集在校本部大樓外，點燃蠟燭替亡者默哀。

這是1993年捷克與斯洛伐克分別成為獨立國家後，捷克境內發生的最嚴重槍擊案。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，暴力事件令他「震驚」，他向受害者親友表達深切的遺憾與真誠的哀悼之意。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也說，她「因今天這起無謂且奪走多條人命的槍枝暴力事件感到震驚」。

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