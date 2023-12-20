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甘肅強震學生逃難卡「人臉識別」 嘆：烏魯木齊離我們不遠

中國甘肅省積石山縣於18日深夜發生規模6.2強震，後續還造成超過400起餘震。有學生指出，19日凌晨嘗試逃生時，卻因大學宿舍的出口必須通過人臉識別，且感應機只有4個口，被迫砸門逃生。（圖擷自X）

中國甘肅省積石山縣於18日深夜發生規模6.2強震，後續還造成超過400起餘震。有學生指出，19日凌晨嘗試逃生時，卻因大學宿舍的出口必須通過人臉識別，且感應機只有4個口，被迫砸門逃生。（圖擷自X）

2023/12/20 14:10

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省積石山縣於18日深夜發生規模6.2強震，後續還造成超過400起餘震，至今已造成至少131人死亡，以及近千人受傷，引發外界關注。在網路上則有學生指出，19日凌晨嘗試逃生時，卻因大學宿舍的出口必須通過人臉識別，且感應機只有4個口，被迫砸門逃生，艱難遭遇讓學生直呼「烏魯木齊離我們並不遠」。

中國甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜23點59分發生芮氏規模6.2、深度僅10公里的極淺層強震。截至今上午9點，已造成甘肅113人死亡、782人受傷；青海省海東市18人死亡，198人受傷。且另有16人失聯。

據中國地震台網指出，針對甘肅積石山的規模6.2地震，截至今上午8點，共記錄到餘震423次，其中3.0以上餘震10次，分別是4.0-4.9有2次，3.0-3.9有8次；3.0以下則是413次。目前最大餘震4.1，距主震約14公里。

長期關注中國各項時事的「X」（前身為推特）用戶「李老師不是你老師」（下簡稱李老師），稍早也分享來自網友的消息，指19日凌晨地震發生時，有些大學由於宿舍夜間鎖門，且宿管也沒有及時開門，學生們在緊急間只能砸門逃生。透過影片可看到，大批學生逃生無門，只能被迫用身體撞開，或用手腳硬推猛踹，才得以順利逃出戶外。有學生為此直呼，一直到今天才發現「烏魯木齊離我們並不遠」。

「李老師」也轉貼另名網友的說法指出，「我們學校宿舍今年突然變成人臉識別的閘機加玻璃門，在10點半後外出就要同時通過兩道關卡，而且閘機只有四個口（大小參考地鐵站），面對突發災難時我們共六層的學生，撤離可能比影片中還要不堪，也是今天才發現，我們的自由比我們想像的要少」。

中國甘肅省積石山縣於18日深夜發生規模6.2強震，後續還造成超過400起餘震。有學生指出，19日凌晨嘗試逃生時，卻因大學宿舍的出口必須通過人臉識別，且感應機只有4個口，被迫砸門逃生。（圖擷自X）

中國甘肅省積石山縣於18日深夜發生規模6.2強震，後續還造成超過400起餘震。有學生指出，19日凌晨嘗試逃生時，卻因大學宿舍的出口必須通過人臉識別，且感應機只有4個口，被迫砸門逃生。（圖擷自X）

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