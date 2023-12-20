6.2強震夜襲甘肅 127死逾700傷

中國甘肅6.2強震示意圖（資料來源：美國地質調查所，法新社提供）

2023/12/20 05:30

震源深度僅10公里

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國甘肅省十八日深夜發生芮氏規模六．二強震，官方通報已有一二七人罹難、七百多人受傷，是中國自二○一四年雲南魯甸地震後，罹難人數最多的震災。由於甘肅正逢寒流來襲，最低氣溫達攝氏零下廿度，黃金救援時間將因此縮短，不到七十二小時。

又遇零下20˚C寒流 黃金救援時間恐不到72小時

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地震發生在十八日深夜廿三時五十九分，震央位於甘肅臨夏回族自治州積石山縣，震源深度僅十公里，震感強烈。中國官方觀測為規模六．二，但美國地質調查所（USGS）觀測為規模五．九。新華社指出，遠在五七○公里外的西安也感受到震波。主震後十小時已發生九起規模至少三．○的餘震，其中最大一起為四．一。新疆阿圖什市十九日上午近十時，也發生規模五．五地震，但專家指與積石山地震無關。

這是中國自二○一四年六一七人罹難的雲南魯甸地震後，九年來死亡人數最多的一起震災。積石山縣已有一一三人罹難、五三六人受傷，十五萬五千多棟建築物毀損；離震央僅五公里的青海省海東市也有十四人死亡、一九八人受傷。民和縣中川鄉金田村因北幹渠斷裂，淤泥滾滾而下，沖毀數十間房屋，傳出十三人失聯。當地一座水壩也被沖毀，局部地區發生土壤液化引起的「砂湧」現象。震後電力、通訊一度中斷，經搶修後已於十九日晚間恢復。

民眾拍攝地震發生時的影像顯示，災區建築物倒塌，救難人員以手電筒照明，協助民眾脫困，不時有驚魂未定的孩童哭喊聲。積石山縣一名秦姓居民說，地震發生時感覺就像「被湧起的海浪拋起」，「我叫醒我的家人，我們從十六樓一口氣往下衝」。有居民描述，地震時建築物「搖晃得很厲害，持續了兩、三分鐘，走路都不穩」。

土磚屋抗震差、人口密集 提高傷亡

中國地質科學院專家李海兵和前中國地震局地震預測研究所研究員陳會忠均指出，除了地震規模大、震源深度淺，且為垂直運動導致震動更劇烈，地震在人們多已熟睡的深夜、人口相對稠密區發生，以及老舊的木土磚建築抗震性較差，都提高傷亡規模。

低溫也影響救援，甘肅正值寒流來襲，一些民眾根本來不及穿好衣服，甚至有人披著一條被子就衝出屋外逃生。中國地震應急搜救中心研究員賈群林指出，地震發生當晚最低溫是攝氏零下二十度，且震區處於高海拔區，一般七十二小時黃金救援時間只適用室外溫度攝氏十五到廿五度，在零下極端低溫天氣下，黃金救援窗口期會大幅縮小。

中國甘肅強震，當地積石山縣最低溫達攝氏零下20度，災區民眾驚魂未定地生火取暖。（法新社）

中國甘肅省臨夏回族自治州積石山縣18日深夜發生規模6.2強震，大批房屋倒塌。（法新社）

中國甘肅強震，距離震央僅五公里的青海省海東市也有十四人死亡、一九八人受傷，滿地瘡痍。（歐新社）

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