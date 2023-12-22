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布拉格查理大學傳槍響逾15死 捷克近年最嚴重槍案

2023/12/22 02:12

〔中央社〕捷克今天發生數十年來死傷最嚴重的槍擊案，一名槍手在捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）殺害超過15人，並導致至少24人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡。

法新社報導，這起發生在布拉格歷史城區的暴力事件導致民眾匆忙疏散，全副武裝的警察大舉出動因應，當局也籲請民眾待在室內。

槍擊案地點位於查理大學文學院，靠近14世紀建成的查理大橋（Charles Bridge）等主要觀光景點。

捷克警察首長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）告訴記者：「已有超過15人喪失性命，至少24人受傷。」

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）則對記者說：「沒有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有任何關係。」

這是1993年捷克與斯洛伐克分別成為獨立國家後，捷克境內發生的最嚴重槍擊案。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這起暴力事件令他「震驚」，他向受害者親友表達深切的遺憾與真誠的哀悼之意。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也說，她「因今天這起無謂且奪走多條人命的槍枝暴力事件感到震驚」。1121222

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