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以色列官員：哈瑪斯對人質用藥 營造平靜快樂假象

以國官員表示，哈瑪斯對人質用藥，讓他們在加薩獲釋時顯得「平靜快樂」。圖為獲釋人質。（路透）

以國官員表示，哈瑪斯對人質用藥，讓他們在加薩獲釋時顯得「平靜快樂」。圖為獲釋人質。（路透）

2023/12/06 14:39

〔中央社〕以色列與哈瑪斯（Hamas）先前維持了1週的休戰，期間有百餘人獲釋，如今延長休戰的談判宣告破裂後，以國官員表示，哈瑪斯對人質用藥，讓他們在加薩獲釋時顯得「平靜快樂」。

法新社報導，以色列官員表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部，挾持了約240名人質並將他們帶到加薩（Gaza）。這場攻擊造成約1200人死亡，其中大部分是平民。

在卡達斡旋的休戰期間，以色列方面有105名人質獲釋，哈瑪斯治下加薩走廊（Gaza Strip）地區毀滅性的戰鬥也暫時停止。以哈雙方休戰於1日結束。巴勒斯坦自治政府媒體辦公室表示，該地區已有1萬6200多人喪生，其中多為平民。

以色列衛生部官員米茲拉希（Hagar Mizrahi）向議員表示，一些人質在上個月獲釋前，曾被投以「利福全」（Rivotril，也稱為Clonex）等鎮靜劑。

米茲拉希告訴國會衛生委員會：「（哈瑪斯武裝分子）給了他們Clonex藥丸，讓他們在被移交給紅十字會之前，看起來平靜快樂。」

她沒有具體說明這些資訊是基於驗血還是目擊者說詞，也未具體指出她指的是多少名人質。

米茲拉希指出，哈瑪斯「在人質獲釋前還給了他們一點東西吃，好讓他們在離開時狀況良好」。

在獲釋的105名人質中，有80名以色列人是根據休戰協議用來換取關押在以色列監獄中的240名巴勒斯坦囚犯。

休戰前另有5人被釋放，其中1人是被以色列軍隊救出。

據以色列當局說法，目前仍有138名人質滯留在加薩。

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