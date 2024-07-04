超可愛！「白」金獵犬抗癌成功 頭戴學士帽從醫院畢業
2024/07/04 14:56
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一間動物醫院近期為一隻「白」金獵犬舉行畢業典禮，慶祝牠撐過癌症化療，順利抗癌成功。溫馨畫面曝光後，吸引許多網友獻上祝福。
這隻白色黃金獵犬名為丹德（Dunder），與主人一同住在美國加州橘郡（Orange County）。5月29日主人上傳一段影片，畫面中丹德戴著學士帽及領巾走到主人身邊，大家一同為Dunder拍手鼓掌，恭喜牠正式從癌症及化療畢業。
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獸醫院準備精美的卡片與照片送給丹德主人，丹德則收到一份寫有自己名字的蛋糕，一轉眼馬上吃光光，整間醫院充滿歡樂與感動。
影片在影音平台TikTok曝光後，目前已超過600萬次點閱。許多人也被這樣的美好時刻給打動，紛紛留言表示「恭喜！」、「拜託告訴丹德，這裡有數百萬人愛著牠且為牠感到驕傲！」、「這是我夢寐以求的事，可惜我的狗不得不被安樂死。不過還是恭喜，很開心你的狗狗已經康復回家了」。
@brennastout were so proud of him, we love you dunder!!! #birdsofafeather #weshouldsticktogether #dog #dogsoftiktok #goldenretriever #englishcreamgoldenretriever #cute #viral #fyp #cutedog #dogtok #cancerfree #doglove #crying ♬ Birds of a feather - ???????????????? ????????????????????????????????????