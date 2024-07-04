蝙蝠認知力不輸人類 科學家發現新證據

野生蝙蝠展現高智力，以色列研究挑戰人類獨特性；蝙蝠示意圖。（路透資料照）

2024/07/04 15:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）1日報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的研究團隊近期發表了一項震撼性研究，證實野生埃及果蝠 （Egyptian rousette）具有人類般的高度認知能力，包括情景記憶、時間旅行、計畫未來及延遲滿足。研究結果近日刊登於《當代生物學》（Current Biology）。

據報導，這項研究由該校動物學系的尤維爾教授（Prof. Yossi Yovel）領導，他指出，過去認為情景記憶與計畫未來等能力僅屬於人類。然而，越來越多研究顯示動物也具備這些能力，但大多數研究僅限於實驗室。為了在野外檢驗這些能力，研究團隊設計了獨特實驗，利用特拉維夫大學動物研究花園（I. Meier Segals Garden for Zoological Research）的自由飛行果蝠群。

請繼續往下閱讀...

研究假設這些果蝠需追蹤果樹的位置和果實成熟時間，以便生存。研究人員為每隻蝙蝠裝上高解析度GPS追蹤器，長期記錄其飛行路線和拜訪的樹木。大量數據經分析後，得出了驚人結果。

研究的首個問題是：蝙蝠是否在腦中形成時間地圖？研究人員阻止蝙蝠離開群體一天到一週不等。研究人員解釋：「我們發現，一天後，蝙蝠會返回前一晚拜訪的樹木；但經過一週後，年長蝙蝠會避開不再結果的樹木，顯示它們能估算時間，並知道哪些樹木不再值得拜訪。而年輕無經驗的蝙蝠則無法做到，顯示這是一種需要學習的技能。」

第2個問題是：蝙蝠是否具備未來導向行為？研究人員觀察蝙蝠傍晚飛向第一棵樹的路線，發現蝙蝠通常直接飛向特定樹，有時距離達20至30分鐘。研究人員表示：「飢餓的蝙蝠會以更快速度飛向較遠的樹，表明它們在出發前已計劃好目的地。此外，它們會避開其他樹木，即便那些樹木昨天還是良好的食物來源，顯示出延遲滿足的能力。最早離開群體的蝙蝠會選擇糖分豐富的果實，而後來的蝙蝠則尋找蛋白質。」

尤維爾教授總結，人類與動物之間的認知差距是科學中最迷人的課題之一。他們的研究顯示，果蝠能夠進行複雜的決策過程，涉及3個問題：哪裡？（樹的位置）、何時？（樹結果的時間）、什麼？（樹提供的營養——糖與蛋白質）。「我們發現這種差距並非絕對，顯示人類與動物並不像某些人所想的那樣獨特。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法