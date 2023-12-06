以國擬海水灌地道 逼出哈瑪斯

以色列迄今已在加薩地區發現約800條地道，據稱正考慮抽取海水灌入地道，逼出哈瑪斯份子，但此舉有摧毀加薩地區水源供應系統之虞。圖為以軍在加薩最大醫院西法醫院下方發現的哈瑪斯地道。（美聯社檔案照）

2023/12/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列軍方對加薩走廊的地面行動，重點在於掃蕩巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」龐大的地道網。以色列迄今已在加薩地區發現約八百條地道，但實際規模可能更大。華爾街日報四日報導，以國正考慮抽取海水灌入地道，逼出哈瑪斯份子，但此舉有摧毀加薩地區水源供應系統之虞。

恐摧毀加薩供水系統

報導指出，以色列國防部上月中旬就在北加薩夏提（al-Shati）難民營以北約一．六公里處，以至少五具大型海水幫浦組裝好整套系統，每一具幫浦每小時能從地中海抽取數千立方公尺海水，可在幾週內淹沒地道網。以國上月初首次告知美國這項計畫，兩國因此展開相關討論，權衡此舉可行性、環境影響，與癱瘓地道帶來的軍事價值等利弊。美國官員說，不清楚以國是否已到接近執行階段，總理納坦雅胡領導的政府尚未最後拍板，但也沒排除。

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據報導，部分美國政府官員對此感到憂心，也有部分官員認為美方未必反對這項計畫。目前不清楚以國是否在人質尚未全數獲釋的情況下，仍打算執行這項計畫，也不確定幫浦灌水的成效如何，因為沒有人知道這些地道和周邊地區細節。

研究中東地區戰爭對環境影響的荷蘭「和平」（PAX）組織人道裁減武器計畫負責人茨維寧伯格（Wim Zwijnenburg）說，假設目前已有三分之一的地道被毀，以色列會需要灌入約一百萬立方公尺的海水，來癱瘓其餘地道，而加薩的地下蓄水層已經因為海平面上升正在鹹化，海水淹地道將衝擊當地已受污染的土壤，地道內的有害物質也可能滲入地下。

以哈戰爭至今已造成加薩地區一萬五八九九人喪生，大多數是婦孺，以軍四日空襲北加薩兩間收容難民的學校，又造成至少五十人喪命。以軍高層官員四日指出，媒體報導約五千名哈瑪斯份子被擊斃，「這個數字大致正確」，並坦承從數字上來看，每一名哈瑪斯份子被擊斃，就有約兩名平民喪生，以軍已使用高科技地圖軟體，設法降低非戰鬥人員死傷。

休戰破裂 恐與女人質有關

以色列本月一日表示，由於哈瑪斯未釋放所有遭擄的女性人質，因此恢復在加薩的軍事行動。美國國務院發言人米勒四日透露，加薩休戰協議之所以破裂，部分原因是哈瑪斯不希望以色列女性人質獲釋後，揭露她們所遭受的待遇。以國警方已著手蒐集十月七日哈瑪斯攻擊行動當天的性暴力證據，高階警官告訴以國國會，相關調查已取得一五○○多份證詞，包括輪暴等指控。但哈瑪斯全盤否認，並斥為以色列連串謊言之一。

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