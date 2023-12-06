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以色列部隊變了？ 美官員：高強度行動將持續至明年一月

美國政府官員評估，以色列的地面行動強度將持續至明年1月，隨後便會採取低強度、加薩本地化的策略來針對哈瑪斯武裝份子及高層。圖為以軍士兵。（法新社）

美國政府官員評估，以色列的地面行動強度將持續至明年1月，隨後便會採取低強度、加薩本地化的策略來針對哈瑪斯武裝份子及高層。圖為以軍士兵。（法新社）

2023/12/06 09:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（Israel Defence Forces，IDF）目前逐漸向加薩走廊南部地區推進，5日更宣布已包圍加薩南部的城市汗尤尼斯（Khan Younis）。多位美國官員評估，以色列目前的地面行動強度將持續至明年1月，隨後便會採針對哈瑪斯（Hamas）武裝份子及高層取「低強度」、「在地化」的戰略。

根據美國《CNN》 報導，一位美國政府高層指出，隨著以色列在加薩南部的戰事進入新階段，白宮對以色列未來幾週的行動方式深感憂慮，除了已透過對話強硬、直接地警告以色列，不能將過去這段期間在加薩北部實施的「毀滅性戰術」用於加薩南部，一定要對軍方行動採取更多限制以降低平民傷亡。

美國國防部長奧斯汀日前對以色列喊話，「只有保護平民才能贏得城市戰」，保護平民也是以色列必須承擔的道義責任和戰略義務，若以色列不採取更多措施來防止平民死亡，以色列有可能遭受「戰略失敗」，而非「戰術勝利」。

針對行動轉變的可能，以色列官員透露，未來幾週以軍將進行高強度行動，隨後可能降低強度，轉為「低強度模式」。另一名情報消息人士透露，美方目前的評估顯示，以色列的資源無法無限期地維持以軍的高強度行動，除了已經動員預備役軍人，以色列還要應對北部黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的襲擊，這也是以軍在清除加薩的哈瑪斯武裝份子時，必須更有針對性的原因。

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