哈瑪斯謀畫突襲多年！以色列破解情資 揭驚人精細作戰計畫

以色列情報官員向媒體說，他們從哈瑪斯武裝分子身上拿到了各種資料，內容甚至包含納哈爾奧茲哨所的手繪圖。圖為在納哈爾奧茲巡邏的以色列部隊。（法新社資料照）

2023/12/05 22:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，造成慘重傷亡。以色列情報官員今（5）日指出，從哈瑪斯武裝分子身上蒐集到的各種資料顯示，這場攻擊是計畫多年的行動，且「行動細節與準備程度」具有非常高的水準。

《法新社》報導，以色列官員在一場記者會指出，哈瑪斯槍手身上得來的資料顯示，10月7日的攻擊意在造成「驚嚇」、「致使心靈遭受打擊」。另一名官員補充說，他們從手機、電腦、平板、GPS裝置、GoPro攝影機、地圖與筆電蒐集而來的資訊顯示，哈瑪斯針對如何攻擊以色列基地與吉布茲（Kibbutz，以色列的社區體制）籌畫了許多年。

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官員們還說，為了分析這些資訊，以色列重啟了名為「阿姆沙特」（Amshat）的軍事情報單位，以便破解、解讀上千萬份阿拉伯文件與電子檔案，而這些情資揭露了哈瑪斯的作戰計畫，「細節與準備程度的水準令人大為吃驚。」

官員說，作戰計畫的內容包含各種目標、涉及的單位名稱、各單位被指派的任務、時間點以及所需武器等等，甚至還有一幅納哈爾奧茲（Nahal Oz，靠近加薩走廊的吉布茲）軍事哨站的詳盡手繪圖。

一名官員說，他很確定有關吉布茲的情資是從內部流出去的，若不是巴勒斯坦工人，就是阿拉伯裔以色列人，「至於基地方面我們不清楚，但不可能是藉由開源資料。」

除了哈瑪斯的攻擊計畫，以軍也找到了加薩南部的詳細地圖，上面標註了先前未知的哈瑪斯軍事基地，另外，阿姆沙特單位更取得了加薩走廊地道的圖像，不過，以色列官員沒有透露他們是從什麼管道取得。

圖像顯示，哈瑪斯打造的地道經由混凝土與金屬加強過，寬度與高度都足以讓車輛進出。以色列官員說，就算地道總長度超過500公里，且相互交錯縱橫，他們也不會感到意外，「加薩全境都是地道......，想像一下裡面能容納多少人質。」

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