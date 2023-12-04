以哈開戰第59天 加薩衛生部：近1萬6千人死於戰火

以色列在汗尤尼斯周遭展開軍事行動，大量加薩平民則從汗尤尼斯逃向拉法避難。（法新社）

2023/12/04 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日為以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）全面開戰的第59天，哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，自開戰以來，加薩走廊已有近1萬6千人死於戰火，另外約有4萬2000人受傷。

《法新社》報導，加薩衛生部指出，自10月7日與以色列爆發衝突至今，加薩走廊已有1萬5899人罹難，約4萬2000人受傷，其中70％為婦女與孩童。

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另據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列國防軍（IDF）宣布，當前軍方已將列為加薩走廊南北向交通要道「薩拉丁大道」（Salah al-Din Road）劃為戰鬥禁區，呼籲加薩民眾避開此區域。

以色列國防軍阿拉伯語發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）在X平台上發文表示：「以色列國防軍在汗尤尼斯（Khan Younis）的戰鬥與軍事推進，不容許平民通過市區北部與東部的薩拉丁大道。」

阿德拉伊又稱，以軍已開闢一條替代道路，供平民疏散到加薩中部，「若要從拉法（Rafah）與汗尤尼斯前往代爾拜萊赫（Deir al-Balah）與加薩中部的難民營，可以藉由拉希德海岸道路（Al-Rashid Coastal Road）與代爾拜萊赫地區的舒哈達街（Al-Shuhada Street）。」

سكان قطاع #غزة،

جيش الدفاع يتصرف بقوة ضد #حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة #خان_يونس.



فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:



القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة… pic.twitter.com/fQOBR6fHsF — افيخاي ادرعي （@AvichayAdraee） December 4, 2023

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