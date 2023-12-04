再批納坦雅胡是「加薩屠夫」 艾多根：他會因戰爭罪受審

土耳其總統艾多根（見圖）今日在伊斯蘭合作組織的會議上大肆抨擊以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

2023/12/04 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）向來對以色列進攻加薩的舉動非常反感，他今（4）日再度批評以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「加薩屠夫」，又稱納坦雅胡將因涉嫌戰爭罪而受到審判，如同塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）一樣。

《美聯社》報導，艾多根今日在伊斯坦堡（Istanbul）召開的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）會議上表示：「納坦雅胡，加薩屠夫，不僅是個戰爭罪犯，他也絕對會因為加薩屠夫的身分被判刑，就跟米洛塞維奇被審判一樣。」

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米洛塞維奇於1991到1997年擔任塞爾維亞總統，他因為對南斯拉夫內戰負有責任，後來被送交到聯合國設在海牙（The Hague）的國際法院進行審判，但他在判決出爐前就死於獄中。

除了以色列總理，艾多根也抨擊了聯合國安全理事會的制度，他認為安理會5個常任理事國正在妨礙以哈休戰，「一方面來說，有121個國家呼籲『結束戰爭』、『不再流血』，但另一方面，卻有3到5個國家全權支持以色列的攻擊。」

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