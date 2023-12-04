為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

再批納坦雅胡是「加薩屠夫」 艾多根：他會因戰爭罪受審

土耳其總統艾多根（見圖）今日在伊斯蘭合作組織的會議上大肆抨擊以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

土耳其總統艾多根（見圖）今日在伊斯蘭合作組織的會議上大肆抨擊以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

2023/12/04 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）向來對以色列進攻加薩的舉動非常反感，他今（4）日再度批評以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「加薩屠夫」，又稱納坦雅胡將因涉嫌戰爭罪而受到審判，如同塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）一樣。

《美聯社》報導，艾多根今日在伊斯坦堡（Istanbul）召開的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）會議上表示：「納坦雅胡，加薩屠夫，不僅是個戰爭罪犯，他也絕對會因為加薩屠夫的身分被判刑，就跟米洛塞維奇被審判一樣。」

米洛塞維奇於1991到1997年擔任塞爾維亞總統，他因為對南斯拉夫內戰負有責任，後來被送交到聯合國設在海牙（The Hague）的國際法院進行審判，但他在判決出爐前就死於獄中。

除了以色列總理，艾多根也抨擊了聯合國安全理事會的制度，他認為安理會5個常任理事國正在妨礙以哈休戰，「一方面來說，有121個國家呼籲『結束戰爭』、『不再流血』，但另一方面，卻有3到5個國家全權支持以色列的攻擊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以國安局誓言消滅哈瑪斯份子 人在海外也逃不掉
2023/12/04 11:09

以國安局誓言消滅哈瑪斯份子 人在海外也逃不掉
以軍地面行動正擴大至加薩全境 呼籲平民南撤
2023/12/04 08:29

以軍地面行動正擴大至加薩全境 呼籲平民南撤

國泰世華CUBE APP 全方位帳戶安全守護
以色列想消滅哈瑪斯 馬克宏示警：恐爆中東10年戰爭
2023/12/02 23:30

以色列想消滅哈瑪斯 馬克宏示警：恐爆中東10年戰爭
美國要求土耳其與哈瑪斯「分手」 艾多根直言拒絕
2023/12/02 20:05

美國要求土耳其與哈瑪斯「分手」 艾多根直言拒絕
再批以色列 土國總統艾多根：納坦雅胡是「加薩屠夫」
2023/11/29 20:04

再批以色列 土國總統艾多根：納坦雅胡是「加薩屠夫」
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播