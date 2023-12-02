美國要求土耳其與哈瑪斯「分手」 艾多根直言拒絕

美國要求土耳其與哈瑪斯斷絕來往，土耳其總統艾多根（見圖）直言拒絕。（法新社）

2023/12/02 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府近期向土耳其施壓，希望土耳其能與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）斷絕聯繫，避免哈瑪斯從中獲取資源，但土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今日予以回絕，因為哈瑪斯對土耳其來說並不是恐怖組織。

《法新社》報導，美國財政部恐怖主義和金融情報副部長尼爾森（Brian Nelson）本週訪問土耳其，期間他表達了美國方面，對於土耳其與哈瑪斯之間歷史關係的擔憂。

請繼續往下閱讀...

他稱雖然自從以哈全面開戰以來，華府方面沒發現土耳其與哈瑪斯之間的金流往來，但過去土耳其曾有過協助哈瑪斯取得資金的記錄，因此現在應該用土耳其本地法律作為限制手段，以免類似情況再度發生。

艾多根回覆，美國政府很清楚土耳其並沒有將哈瑪斯視為恐怖組織，他今日在一篇聲明中表示，「首先，哈瑪斯是巴勒斯坦的一個實際事物，它是一個政治黨派，它以政黨身分踏過選舉門檻，還贏得了大選。」

艾多根還說：「我們在安卡拉制定我們的外交政策，而政策走向只會根據土耳其的利益與我們人民的期盼。我很確信我們的談話對象會感謝土耳其，在如此的人道危機與衝突中，還堅持著平衡的外交政策。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法