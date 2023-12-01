以色列攔截哈瑪斯火箭斥「違反停火協議」 宣布即刻恢復戰鬥

以色列軍方表示，1日稍早攔截了1枚從加薩發射的火箭，抨擊哈瑪斯違反停火協議向以色列領土開火。圖為加薩市30日景象。（路透）

2023/12/01 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方稍早稱攔截了1枚從加薩發射的火箭，抨擊哈瑪斯違反停火協議、向以色列領土開火，「目前已恢復與哈瑪斯在加薩走廊的作戰行動」；哈瑪斯附屬媒體則表示，在休戰期限即將截止前，加薩北部沿海地區傳出槍響和爆炸聲。

據《路透》報導，以哈之間的休戰協議將於當地時間1日上午7點（台灣時間1日下午1時）到期，雙方卻遲遲沒有宣布延長停火。空襲警報稍早已在加薩邊境附近的以色列社區響起，這是以色列自11月24日休戰至今第一次面臨火箭威脅。

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哈瑪斯沒有立即發表評論，也沒有聲稱對發射火箭負責。以色列軍方表示，其鐵穹飛彈防禦系統成功攔截了進犯的火箭。

隸屬於哈瑪斯的「席哈新聞社」（Shehab News Agency）指出，加薩北部出現槍擊與爆炸；其他哈瑪斯附屬媒體則稱，加薩市上空再度出現以色列軍機和無人機。

以色列國防軍（IDF）於當地時間1日上午7點6分（台灣時間1日下午1時6分）在社群媒體X（舊稱Twitter）發文表示，「哈瑪斯違反了停火協議並向以色列領土開火，目前已恢復與哈瑪斯在加薩走廊的作戰行動。」

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