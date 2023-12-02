以色列總理納坦雅胡下令 戰後獵殺全球哈瑪斯高層

以色列總理納坦雅胡下令擬定戰後獵殺黎巴嫩、土耳其、卡達哈瑪斯高層計畫。（美聯社）

2023/12/02 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕以色列匿名官員透露，以色列總理納坦雅胡下令要在加薩衝突結束後全面狙殺哈瑪斯高層，擬定獵殺居住在黎巴嫩、土耳其、卡達哈瑪斯高層計畫。《華爾街日報》揭露，以國刺客先前曾在杜拜假扮遊客刺殺哈瑪斯高層，在黎巴嫩首都貝魯特以刺客變裝女性追捕巴勒斯坦武裝分子，成為許多電影靈感來源，也遭致多國譴責。

根據《華爾街日報》報導，納坦雅胡的新計畫等同於延續以色列過往數十年來的秘密暗殺行動，這些行動早已成為美國好萊塢（Hollywood）電影靈感來源，也飽受多國譴責。報導認為，如果要比海外暗殺，以色列堪稱最強，以色列記者伯格曼（Ronen Bergman）先前曾出書講述以色列建國以來的海外暗殺事蹟，1948年以來超過2700件。

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以色列的暗殺也不是每次都成功，1997年納坦雅胡下令毒殺居住在約旦的哈瑪斯創始人、前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal），不過以失敗告終，哈瑪斯揚言終止與以色列的和平條約，以方最後被迫釋放70名巴勒斯坦囚犯與哈瑪斯精神領袖亞新（Sheikh Ahmed Yassin），此事件被視為讓哈瑪斯發展成氣候的關鍵。

另一方面而言，以色列海外暗殺行動遭各國抨擊，係因海外狙殺觸犯國際法，並有可能遭到狙殺當地國的強烈反彈，以色列情報局（The Mossad，俗稱摩薩德）前局長哈勒維（Efraim Halevy）就曾公開抨擊海外狙殺是愚蠢行動，除了無法根除哈瑪斯組織，更會種下更糟糕的後果。

阿拉伯聯合大公國就曾因為暗殺事件與以色列鬧僵，2010年以色列特工持假護照喬裝遊客飛往杜拜，扮成網球選手尾隨哈瑪斯武裝部隊創辦人馬布胡赫（Mahmoud al-Mabhouh）進入飯店房間，將馬布胡赫迷昏勒斃，阿拉伯聯合大公國確認為以色列所為後，兩國花了許多年的時間才讓關係修復。

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