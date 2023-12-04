無端捲入以哈戰爭 「西瓜」再度被迫扮演巴勒斯坦分身

2023年11月29日，墨西哥群眾上街聲援加薩民眾，其中一人高舉象徵巴勒斯坦的西瓜圖像。（歐新社）

2023/12/04 00:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕對關注近日以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯之間的戰爭的人來說，西瓜非僅只是一種水果，而是抗議場上的常客，被人搬到示威集會上分享或在畫到臉上，就連社群媒體也被西瓜表情符號攻佔，特別是與以哈衝突相關的貼文。

以哈開戰到底干西瓜底事？西瓜為啥變成親巴勒斯坦的示威者的明顯象徵？答案很簡單，就是配色──西瓜切開後所呈現的綠皮、白邊、紅肉、黑籽，正好與黑、白、綠條紋外加紅色三角形的巴勒斯坦國旗一致，數十年來一直被充作巴勒斯坦國旗的替身，遑論西瓜本就是巴人會在當地種植且頗受歡迎的水果。

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但「棄旗就瓜」也有其不得不然的實際原因，就是展示巴勒斯坦國旗經常被禁或受限。

西瓜本就是巴人在當地種植且頗受歡迎的一種水果，巴勒斯坦人在宣稱西瓜屬於巴勒斯坦時，形同暗示孕育西瓜的巴人土地也是巴勒斯坦的。英國倫敦大學亞非學院（SOAS）的政治傳播與阿拉伯媒體教授馬塔爾（Dina Matar）說，西瓜被視為抵抗與堅持的象徵，約旦河西岸的巴人帶西瓜參加反以佔領抗議活動，只因西瓜象徵「是巴勒斯坦的」。

約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的巴人藝術家胡拉尼（Khaled Hourani）曾說，藝術「有時可能比政治本身更具政治性」。胡拉尼有若干作品受西瓜啟發，且在近年廣被分享，並隨著以哈爆發衝突而出現在抗議場合與社群媒體。畢竟巴勒斯坦國旗過去數十年來爭議不斷，使得與之配色相同的西瓜等無害象徵，對抗議人士特別具有吸引力。

以色列過去禁止在某些情況下懸掛巴勒斯坦國旗，如今部分以國政治人物仍力圖推動恢復該禁令。實務上而言，在以色列展示巴勒斯坦國旗依然被禁，不但旗子會被沒收，當事人還可能受罰。今年1月，以國國安部長下令警方移除公開場合的巴勒斯坦國旗；數月後，為抗議有人因當眾揮舞巴勒斯坦國旗被捕，某運動團體開始在計程車上貼西瓜海報，海報上還kuso寫道：「這不是巴勒斯坦國旗」。

在歐洲，巴勒斯坦國旗也引發論戰：柏林允許校方禁止用巴勒斯坦國旗配色顏色來畫以色列地圖；在英國，儘管警方表明不違法，內政大臣10月時仍暗示，在示威活動中秀出巴勒斯坦國旗可能構成刑事犯罪。

2023年11月29日，巴基斯坦群眾上街聲援加薩民眾，出現象徵巴勒斯坦的西瓜圖像。（美聯社）

2023年10月10日，抗議人士在印尼雅加達的美國大使館外的挺巴勒斯坦集會中，高舉一面黑白綠紅配色的巴勒斯坦國旗。（美聯社）

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