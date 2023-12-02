美國大選、冬季戰況陷膠著 澤倫斯基喊話：美國人援烏等同幫自己

烏克蘭總統澤倫斯基（左）11月30日，在烏克蘭卡爾可夫州接受美聯社採訪。（美聯社）

2023/12/02 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日澤倫斯基表示，冬季是新階段的戰場，情勢可能更為嚴峻。面對夏季反攻不如預期，他坦言烏克蘭不會退縮，但他也表達，對以哈衝突轉移烏克蘭關注度的擔憂。儘管自以哈衝突以來，美國、歐洲官員仍繼續出訪基輔，但美國逼近的國內大選，也使對烏援助被擱置，澤倫斯基雖表示尊重，但仍強調「美國人可透過援助烏克蘭幫到自家人」。

根據《美聯社》報導，由於烏克蘭長期缺乏武器和地面部隊，導致夏季反攻沒有得到預想效果，而當戰爭再次進入冬季，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預估，雙方的戰鬥將會複雜化。

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澤倫斯基也表示，他擔憂以哈衝突將因彼此在政治議程上的衝突，與西方資源的有限性，影響西方給予烏克蘭的軍援。美聯社近期在美國進行的一項民調顯示，近半數的美國人認為，政府在烏俄戰爭上花費過多。而現在也有越多的共和黨人，反對提供烏國更多援助，目前尚不清楚美國國會是否，或何時會批准白宮提出的額外援助請求。

被問及此事時，澤倫斯基坦言，「美國人的選擇就是美國人的選擇」，但他認為美國人能透過幫助烏克蘭，同時幫助自己。他表示若烏克蘭抗戰不成，就意味著俄國也很可能入侵其他北約國家，接著美國的小孩就會被迫迎戰。

澤倫斯基表示，夏季反攻因己方沒有獲得所需的全部武器，從而限制其軍事力量，並阻礙了推進的速度。美國國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）針對軍事援助做出回應，表示美國已經提供了「史無前例」的支持。

科比表示，自己肯定無法對澤倫斯基總統的評斷有異議，但自己能夠向他確認，美國已經盡其所能了。他也說到，拜登政府想要給予更多幫助，卻遭到共和黨國會代表的反對。

儘管先前烏克蘭也在一些地區取得戰果，像是在烏軍成功襲擊克里米亞的俄國黑海艦隊總部後，黑海艦隊的軍事力量已減弱。而烏克蘭並更專注在「國內武器生產上」，這項優先事務使烏國用上不少預算，但目前的產量仍遠不足以扭轉戰況。

澤倫斯基當前則在尋求西方盟友提供優惠貸款、合約以利實現武器自產自足的目標。他表示，沒有什麼比在軍事上能自給自足的烏克蘭，更能讓俄國害怕。

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