烏克蘭稱要盡快加強前線防禦 澤倫斯基：冬季是戰爭新階段

烏克蘭總統澤倫斯基（左）11月30日在庫皮揚斯克前線附近會見指揮官。（歐新社）

2023/12/01 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕冬季來臨，烏克蘭被白雪覆蓋，烏俄戰爭進入冬季階段。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，在自己會見一些在該國東部、南部的戰爭主要高壓地點的指揮官後，稱前線的防禦必須迅速加強。而俄軍當前也在鎖定烏國東部和南部城市。

根據英國《BBC》報導，澤倫斯基在夜間演講時談到，在所有需要增援的主要區域，烏軍需要大型建築的建造速度要加快。目前俄羅斯軍隊正嘗試包圍烏東前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），且俄軍也正鎖定烏克蘭南部城市赫松（Kherson）和東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。

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因為冬季來臨，烏克蘭此刻被雪覆蓋，澤倫斯基對此表示，整個冬季會是戰爭的新階段。烏國空軍在昨日（30日）稱已擊落俄國派出的25架無人機中的18架，並攔截1枚巡弋飛彈。

澤倫斯基也表示，會以最大關注度來看待頓內茨克（Donetsk）地區籠罩在砲火下的東部城鎮，以及在東北部介於庫皮揚斯克（Kupiansk）和利曼（Lyman）之間的關鍵防線。首都基輔周邊地區的防禦工事也將會升級。

報導表示，除了一些仍在持續的激烈交火，澤倫斯基強調加強防線的說詞恐怕會加劇外界對於烏俄衝突日益膠著的擔憂。外界也普遍認為烏克蘭的夏季反攻未能取得預期的成果。

澤倫斯基表示，儘管他對己方傷亡數量感到不滿，但烏軍在夏季行動後並沒有退縮。他告訴美聯社，他因為烏軍正在損失人員感到不滿；而烏克蘭也沒有得到他們想要的所有武器，他也不能夠滿意。

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