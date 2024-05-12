美中菲三角關係》基地外交與銀彈攻勢 菲律賓如何抉擇？

去年8月，士兵在菲律賓北部卡加延省的拉洛機場（Lal-lo Airport），將救援物資裝載到一架美國CH53 「海種馬」（Sea Stallion） 直升機上。拉洛機場是美菲《增強防禦合作協議》（EDCA）新增的基地之一。（路透）

2024/05/12 18:50

〔編譯成良／綜合報導〕美菲關係升溫，軍事合作步步深化，但中國也沒閒著，積極拉攏菲律賓關鍵政治人物，尤其是在美軍基地周邊，試圖擴大影響力，形成微妙的三方角力。

《日本時報》（The Japan Times）11日報導，菲律賓卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）正是中國積極拉攏的對象。他對美軍擴大在菲軍事基地規模表示擔憂，認為這將加劇區域緊張局勢，並使菲律賓捲入美中衝突。曼巴在過去一年內兩度訪問中國，享受到高規格接待，並公開表示，只要美軍基地撤出，就不會受到中國的「霸凌」。

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曼巴的言論，突顯了菲律賓在美中兩國之間的複雜處境。一方面，菲律賓與美國有著長期的盟友關係，仰賴美國的安全保障；另一方面，中國是菲律賓的重要經濟夥伴，並積極提供基礎建設和經濟援助。

美菲兩國近期舉行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，規模和內容都創下歷史新高，超過1萬名士兵參與了網路戰、實彈射擊、海上登陸等演習，甚至還模擬了協防台灣、抵禦中國入侵等作戰想定，顯示出美菲軍事合作正邁向新的高度。

美國也意識到，僅憑軍事合作難以維繫長久的夥伴關係，因此美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期訪問菲律賓時，宣布了美國企業在菲律賓的10億美元投資計畫，試圖以經濟利益來吸引菲律賓，鞏固雙邊關係。

然而，中國也積極展開外交攻勢，拉攏菲律賓關鍵政治人物，特別是在靠近美軍基地附近的地區，試圖在美菲關係升溫之際，擴大自身影響力。

分析人士指出，中國在菲律賓的政治影響力不容忽視。北京方面長期以來，透過提供基礎建設、經濟援助等方式，與菲律賓地方政界建立密切聯繫。此次拉攏曼巴，正是中國「分而治之」策略的體現，試圖在菲律賓內部製造分化，削弱美菲同盟的凝聚力。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內積極靠攏中國，而現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則轉向美國，顯示出菲律賓在美中之間的摇擺姿態。前總統杜特蒂的女兒、現任副總統薩拉（Sara Duterte）的「不親美」立場，也為美菲關係增添了一層變數。

報導中提到，美中兩國在菲律賓展開的角力，讓菲律賓的平衡策略更加複雜。未來，菲律賓將如何在維護自身利益的同時，回應美中兩國的拉攏，成為亞太地區關注的焦點。菲律賓的政治走向，以及美中兩國在菲律賓的競爭態勢，都將對印太地區的局勢產生深遠影響。

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