29度登頂聖母峰 尼泊爾最強雪巴人瑞塔刷新世界紀錄

尼泊爾雪巴嚮導瑞塔第29次登頂聖母峰，刷新世界紀錄。（法新社、美聯社；本報合成）

2024/05/12 20:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾官員今（12）日宣布，英國登山家庫爾（Kenton Cool）18度成功登頂聖母峰，尼泊爾雪巴嚮導瑞塔（Kami Rita Sherpa）也29度登上世界之巔，雙雙刷新了自身保持的世界紀錄。

《路透》報導，尼泊爾旅遊部長古隆（Rakesh Gurung）表示，50歲的英國人庫爾是最多次成功登頂海拔8849公尺聖母峰的外國人，54歲的瑞塔則創下攀登聖母峰最多次的世界紀錄上。兩人都是在帶領客戶攻頂時創下新紀錄。

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美國麥迪遜登山（Madison Mountaineering）公司的麥迪遜（Garrett Madison）盛讚瑞塔，「他一直在前進……真是太棒了！」麥迪遜與瑞塔曾於2014年合作攀登聖母峰、世界第2高峰K2和巴基斯坦的世界第4高峰洛子峰。

奧地利探險公司Furtenbach Adventures的福滕巴赫 （Lukas Furtenbach）則稱庫爾的壯舉非常了不起。「他是聖母峰嚮導業的重要成員」。

瑞塔於1994年首次攀上聖母峰，此後幾乎每年都會登頂，但過去幾年，尼泊爾政府因疫情封山3年。瑞塔在去年2度登頂。

登山是尼泊爾的主要旅遊活動，也是收入和就業的來源。今年登山季將在本月結束，尼泊爾已發放414張許可證，每位登山客收費1萬1000美元（約台幣35.6萬）。

聖母峰登山季將於本月結束。（歐新社）

尼泊爾雪巴嚮導瑞塔（Kami Rita Sherpa）29度登上世界之巔，刷新世界紀錄。（法新社）

50歲的英國人庫爾是最多次成功登頂海拔8849公尺聖母峰的外國人。（美聯社）

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