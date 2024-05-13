竹山秀傳醫院前婦人遭撞卡水泥車輪下 護理師衝出搶救

南投縣竹山秀傳醫院前，13日謝姓婦人遭水泥車撞及受困車下，秀傳醫院護理師衝至現場注射點滴救人。（消防局竹山分隊提供）

2024/05/13 15:44

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山秀傳醫院前的台3線，今（13）日上午10時許，59歲謝姓婦人過馬路時，遭1輛聯結水泥車撞及，身體卡在左前輪下方，造成左手臂及左腿撕裂傷，並有骨折情形，秀傳醫院急診室洪姓、蘇姓兩名護理師聞訊，立即衝到現場，先對謝婦注射點滴確保其生命體徵，隨後由趕到的消防人員以油壓剪撐起車架後救出，經送醫進一步治療，無生命危險，但需評估是否截肢。

今日上午10時許，一輛由王姓男子駕駛的聯結水泥車行經台3線秀傳醫院前馬路時，撞及過馬路的謝姓婦人，謝婦倒地後遭水泥車輾壓，受困左前輪下方，秀傳醫院急診室洪姓、蘇姓兩名護理師聞訊，立即就近衝到現場救人，當時謝婦意識清楚，左手臂及左腿撕裂傷，並有骨折情形，兩名護理師遂先對謝婦注射點滴確保其生命體徵，並安撫謝婦情緒，隨後趕到的消防局竹山分隊消防人員以油壓剪撐起水泥車車架後，將謝婦救出，並與兩名護理師合力實施包紮止血、骨折固定等急救，送到急診室進一步救治，謝婦經治療後幸無生命危險，但因左右臂受傷較嚴重，醫師正評估是否需要截肢。

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竹山分局對水泥車王姓駕駛施予酒測，並無酒駕情形，初步研判疑因謝婦違規過馬路，水泥車因視覺死角不慎撞及，惟確切的事故原因與發生過程尚待警方進一步調查後釐清。

南投縣竹山秀傳醫院前13日發生生車禍，謝姓婦人受困水泥車下，竹山秀傳醫院護理師與女警安撫謝婦情緒。（消防局竹山分隊提供）

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