疑因政治敏感 「川普遇刺照」T恤全遭中國電商平台下架

美國總統參選人川普13日在賓州造勢遇刺後，在秘勤局維安人員包圍下振臂高呼。（美聯社）

2024/07/17 18:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國共和黨總統參選人川普13日遭槍擊後，中國網路商家立刻在淘寶上推出印有川普受傷照片的T恤。不過，疑似因為這起事件的政治敏感性，這些商品很快就全部從中國電商平台下架。

美國財經媒體CNBC網站16日報導，川普13日在賓州巴特勒市的競選活動上遇刺後不久，在地球另一頭，當時為14日上午的中國印刷廠已經開始大量生產印有川普耳朵流血、在槍擊現場被一群秘勤局人員包圍下振臂高呼照片的T恤，同時商家也已在阿里巴巴旗下的淘寶網上架販售這些T恤。

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NBC新聞在槍擊事件發生後數小時檢視淘寶的商品清單顯示，川普遇刺照T恤一件售價約為6美元，賣家在商品描述中寫道「特朗普（中國譯名）T恤」，當時已有至少72人下單。

一名25歲淘寶賣家向《南華早報》透露，「我們一看到槍擊新聞，雖然當時還沒開始印製，就立即先把T恤上架到淘寶，3小時內就收到了來自中國和美國的2000多張訂單」。

不過，幾乎所有相關商品到了16日都已被下架，原因不明。英國諾丁漢大學商學院戰略與國際商業教授王勁敏認為，可能因為這次槍擊事件的「政治敏感性」，促使經常審查網路內容的中國當局採取行動。他說，「這次事件在政治上非常敏感，目前中美關係仍然緊張，兩國政府之間存在諸多爭議」。

《英國廣播公司（BBC）》新聞網16日也報導，川普遇刺照T恤在淘寶、JD.com等中國電子商務平台上下架，目前還不清楚下架原因，但BBC指出，中國網路受到嚴格控制，被視為「敏感」的內容經常遭刪除。

中國網信辦和阿里巴巴都尚未回應NBC新聞詢問此事。其他川普周邊商品，如印有「讓美國再次偉大（MAGA）」口號的紅帽子仍可在同平台上買到。王勁敏補充說，「中國民眾對美國的政治、經濟和社會事件非常感興趣。一些中國人也懷有美國夢」。

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