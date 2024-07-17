亞馬遜瀕絕「隱世部落」族人步出雨林 原民組織揣測恐為「這原因」

位在秘魯東南部的亞馬遜雨林深處的原始部落「馬什科—皮洛」（Mashco-Piro），日前該部落數十位族人，罕見地被人目擊現身在河岸邊，且過程長達43秒。（路透）

2024/07/17 19:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在秘魯東南部的亞馬遜雨林深處，居住著一個多年與世隔絕、鮮少與外界交流的原始部落「馬什科—皮洛」（Mashco-Piro）。不過就在日前，該部落數十位族人，罕見地被人目擊現身在河岸邊，且過程長達43秒，引起當地關注。當地原住民權利團體透露，該部落族人近期越來越頻繁步出雨林，主要是為了尋找食物。

根據《路透》報導，國際生存者組織（Survival International）近日公開一段43秒的影片，指出這是在今年6月下旬時，從秘魯東南部、接近巴西邊境的馬德雷德迪奧斯省（Madre de Dios）地區河岸邊，拍攝到馬什科皮洛部落的50多位族人，罕見地大量現身在此處的畫面。從影片顯示，有的人是站在水裡，有的人則是站在岸上。

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國際生存組織主任皮爾斯（Caroline Pearce）透露，馬什科皮洛部落族人平時生活的地方，在伐木工作人員作業區的數公里外，大約是祕魯馬德雷德迪奧斯省的2處自然保護區之間，通常很少出現在大眾眼前，也極少與外界交流。另據《澳洲廣播公司》報導，馬什科皮洛部落被認為是世界上最大的與世隔絕部落，人口約有750人。

但根據當地的原住民權利組織「FENAMAD」指出，馬什科皮洛部落族人生活突然變得反常，最近幾周有越來越多當地居民通報，看到馬什科皮洛族人走出雨林叢林尋找食物的紀錄，顯然是在躲避日益增多的伐木工人；另外，還有50多名馬什科皮洛族人出現在Monte Salvado村落附近、另一組17族人則來到附近Puerto Nuevo村落。

巴西阿克雷州天主教會主教原住民傳教委員會的帕蒂爾哈（Rosa Padilha）表示，在巴西邊境也曾有民眾通報，看到馬什科皮洛族人現身，「每年此時，他們都會出現在河濱上，取走一些黃頭側頸龜（Tracajá）的蛋，有人曾在沙灘上發現他們的腳印和留下的蛋殼」，另據帕蒂爾哈指出，「他們是一個沒有和平的民族，總是在逃亡。」

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