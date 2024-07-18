批幼兒園狼師案北市府「很多該做沒做」 教育部：當年就可停職

教育部次長張廖萬堅今於院會後記者會說，「確實發現台北市政府在程序調查上，有很多該做但沒有做」。 （行政院提供）

2024/07/18 16:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻，受害者增加，台北市府遭批評行政怠惰，對此，教育部次長張廖萬堅今（18）日於院會後記者會說，地方政府有沒有善盡責任調查，是本案非常重要的重點，而無論是台北市政府新聞稿，或家長陳情的相關描述，「確實發現台北市政府在程序調查上，有很多該做但沒有做」。

張廖萬堅指出，這個案件是疑似性侵，對於這種重大案件，身為第一線的地方主管機關就應該提高警覺，尤其是幼兒的表達能力不清，在調查方面可以用更多元方式。

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張廖萬堅說明，教育部在2021年，也就是第一案發生前，就已將「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」，函知直轄市與縣市政府，其中針對幼兒園發生疑似幼兒遭受侵害事件通報處理程序規定，第一，要做法定通報與校安通報，24小時內向直轄市及縣市政府的社政單位與校政單位通報，也就是社會局跟教育局。

第二、要啟動危機處理機制，結合相關工作網絡，包括社工、醫療、家防中心的介入，進一步釐清案情並給予幼兒跟家長進一步的協助。第三，經過這些程序介入、做實質調查後，移送司法或行政處分。

外界質疑為何不能將狼師暫時停職，張廖萬堅解釋，在2021年的辦法中，已告知地方政府可以暫時停職，程序就是在司法調查期間，未具教師身份之教保員與助理教保員，經學校直轄縣市政府主管機關性平會或認定委員會的決議，可要求該教保服務人員請假或暫時離開校園現場，並靜候調查，以維護幼兒權益。

不過，張廖萬堅說，此案只看到教育局稱不足立案，但上述三個程序結束後，無論有沒有送司法調查或做行政處分，最後要有一個結案備查，這也是為什麼家長說一直得不到這件事情調查的過程。

張廖萬堅說，地方政府有沒有善盡責任調查，是本案非常重要的重點，既然規定清楚、台北市教育局也有收到函件，教育部將進一步釐清，當時是不是法令認識不足。

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