慘噴3000元！國道內側車道時速96公里竟吃單 原因曝光

南投縣陳姓民眾開在國道3號內側車道，車速96公里被開罰單，要罰鍰3000元。（陳姓民眾提供）

2024/07/17 22:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道超速要罰，開不夠快一樣要吃罰單！南投縣有民眾在國道3號開內側車道車速96公里，接到罰單才知道，開內側車道未依最高速度110公里規定行駛，要罰鍰3000元。他說，雖知開內側車道不能龜速，但不知要開到最高速限才不會被罰。

南投縣陳姓民眾剛收到交通罰單時，還以為又不小心超速，拆開一看才知道竟是「龜速」被罰。

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陳姓民眾說，罰單是上月下旬在國道3號北向284.1公里路段被開，當時開內側車道，照片上顯示時速是96公里，而對他而言，96公里並不算太慢。

後來仔細看罰單上的違規事實，才知是「行駛高速公路未依規定行駛車道者」，後面加註「小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，限速110公里，行速96公里。」觸犯的是道交條例第33條第1項第3款01之規定，要罰鍰3000元。

陳姓民眾說，接到罰單剛好是太太的生日，太太體恤罰單貴森森，因此全家就簡單在家吃蛋糕慶生，把吃生日大餐的錢省下來，拿去繳罰款。

陳姓民眾今天在臉書提醒親朋好友，開國道內側車道要開最高速度才不會吃罰單，想不到有多名友人回應，曾在國道6號龜速吃罰單，國6最高速限100公里，有朋友曾開99公里也收到罰單，被罰了3000元，感覺很冤枉。

陳姓民眾收到罰單時，警方附了6張照片，顯示他開在內側車道龜速。（陳姓民眾提供）

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