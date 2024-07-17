為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

慘噴3000元！國道內側車道時速96公里竟吃單 原因曝光

南投縣陳姓民眾開在國道3號內側車道，車速96公里被開罰單，要罰鍰3000元。（陳姓民眾提供）

南投縣陳姓民眾開在國道3號內側車道，車速96公里被開罰單，要罰鍰3000元。（陳姓民眾提供）

2024/07/17 22:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道超速要罰，開不夠快一樣要吃罰單！南投縣有民眾在國道3號開內側車道車速96公里，接到罰單才知道，開內側車道未依最高速度110公里規定行駛，要罰鍰3000元。他說，雖知開內側車道不能龜速，但不知要開到最高速限才不會被罰。

南投縣陳姓民眾剛收到交通罰單時，還以為又不小心超速，拆開一看才知道竟是「龜速」被罰。

陳姓民眾說，罰單是上月下旬在國道3號北向284.1公里路段被開，當時開內側車道，照片上顯示時速是96公里，而對他而言，96公里並不算太慢。

後來仔細看罰單上的違規事實，才知是「行駛高速公路未依規定行駛車道者」，後面加註「小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，限速110公里，行速96公里。」觸犯的是道交條例第33條第1項第3款01之規定，要罰鍰3000元。

陳姓民眾說，接到罰單剛好是太太的生日，太太體恤罰單貴森森，因此全家就簡單在家吃蛋糕慶生，把吃生日大餐的錢省下來，拿去繳罰款。

陳姓民眾今天在臉書提醒親朋好友，開國道內側車道要開最高速度才不會吃罰單，想不到有多名友人回應，曾在國道6號龜速吃罰單，國6最高速限100公里，有朋友曾開99公里也收到罰單，被罰了3000元，感覺很冤枉。

陳姓民眾收到罰單時，警方附了6張照片，顯示他開在內側車道龜速。（陳姓民眾提供）

陳姓民眾收到罰單時，警方附了6張照片，顯示他開在內側車道龜速。（陳姓民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
合歡山爆避暑潮！武嶺停車亂象再現 警鐵腕開11張罰單
2024/07/13 16:01

合歡山爆避暑潮！武嶺停車亂象再現 警鐵腕開11張罰單
衰背鍋！「瑞典坦克」超速罰1萬2還吊照 竟是超車賓士甩的鍋
2024/06/21 22:13

衰背鍋！「瑞典坦克」超速罰1萬2還吊照 竟是超車賓士甩的鍋

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
竹市21警涉抽單助免罰！1偵查佐收押 其餘20警交保
2024/07/12 20:30

竹市21警涉抽單助免罰！1偵查佐收押 其餘20警交保
基隆麥金路長庚醫院前限時左轉 10天開600多張罰單民眾炸鍋
2024/07/13 10:42

基隆麥金路長庚醫院前限時左轉 10天開600多張罰單民眾炸鍋
屏東85歲嬤違規擺攤被取締！哀求警放水 婦霸氣掏1200元幫繳罰單
2024/06/22 00:44

屏東85歲嬤違規擺攤被取締！哀求警放水 婦霸氣掏1200元幫繳罰單
全國僅4輛！百萬大型重機噪音超標 奧古斯塔被攔恐吞3600元罰單
2024/06/23 08:53

全國僅4輛！百萬大型重機噪音超標 奧古斯塔被攔恐吞3600元罰單
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播