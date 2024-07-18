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又見屁孩惡搞！清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」 遭總部下令停業

繼可不可熟成紅茶「口水加料」事件後，傳出同為知名手搖品牌的「清心福全」，其店員在製作飲料時手丟茶凍、冰淇淋，甚至在店內玩起拋接等遊戲。（圖擷取自Threads，本報合成、後製）

繼可不可熟成紅茶「口水加料」事件後，傳出同為知名手搖品牌的「清心福全」，其店員在製作飲料時手丟茶凍、冰淇淋，甚至在店內玩起拋接等遊戲。（圖擷取自Threads，本報合成、後製）

2024/07/18 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣各家連鎖業者，頻傳遭屁孩惡搞、甚至惹出食安問題等風波。繼可不可熟成紅茶「口水加料」事件後，傳出同為知名手搖品牌的「清心福全」，其店員在製作飲料時手丟茶凍、冰淇淋，甚至在店內玩起拋接等遊戲，影片曝光後引發大批網友炎上、撻伐，對此業者緊急表示，已勒令事發店家停業。

1名網友今（18）日凌晨在社群平台Threads分享1段影片，畫面顯示1名穿著清心福全藍色制服的男店員，原本正在吧台製作飲料，結果後方另1名男店員雙手拿著茶凍，並奮力往吧台一丟，其同事立即用空紙杯接住，接著丟茶凍的男店員又大喊「冰淇淋來了」，同時再往吧台丟一團白色物體，同事再度拿起空紙杯接下。

不僅如此，負責拍攝者還躲在冰箱後突襲，讓打開冰箱門的店員瞬間嚇到往後彈，幾人似乎在飲料店內玩得十分開心。對此，原PO忍不住在貼文中吐槽，「還有哪間飲料店比較正常？現在飲料店上班都這麼歡樂，飲料不是做出來的，是玩出來的，還可以躲在冰箱嚇人」，另外，原PO補充影片中的清心店家，位在台中。

影片曝光後，立即引起許多網友關注，不少人紛紛痛斥，「我還是喝水好了」、「他的茶凍是拿手當球欸」、「飲料店都屁孩在做的？」、「現在小孩是都腦袋有洞嗎？」、「一般打鬧沒關係，但不要玩食物，很噁」、「來吧，爆料起來，這樣品牌才會真正重視起食安問題」、「現在都是拍影片，留證據好讓老闆可以索賠的嗎？」

綜合媒體報導，清心對此表示，員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益，會立即讓本次事件店家停業，並重新接受教育訓練，以及進行內部處分。

由 @elley_0715_ 發佈
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