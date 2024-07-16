「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟

可不可新竹關埔分店女店員，因不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作過程中先往手上吐口水，再徒手攪弄珍珠。（擷取自Threads）

2024/07/16 11:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕手搖飲名店「可不可熟成紅茶」新竹市關埔分店女店員「加料」事件引起輿論譁然，總公司昨天（15日）發聲明，勒令該店停業、終止加盟合作關係，並追究法律責任。疑似當事店員在社群平台Threads發文道歉，網友仍不領情，怒批「不是很會加料嗎？怎麼道歉文這麼沒料」。

先前網路流傳可不可關埔分店店員14日晚間9點30分正準備收店時，收到外送平台的訂單。2名女店員對此表示不滿，其中一人更是先將口水吐到手上後，接著用手挖取配料，並向鏡頭抱怨「打烊前訂是不是，加料」。另一名同事則全程拍攝並上傳影片，影片中還寫道「這位客人真幸運，喝到美女手抓飲料」。

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可不可熟成紅茶總公司於15日晚間發出聲明，表示已與新竹關埔分店解除加盟合約，並勒令其停業，將全面追究所有法律責任，對此次事件深表歉意。並強調，該事件已嚴重影響品牌形象，公司將與消費者站在同一陣線，確保類似事件不再發生。

疑似當事女店員在社群平台Threads發文「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管事拍影片的還是影片本人我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」、「初心只當作好玩，錄個影片發限動，沒想到會引起這麼大的騷動，很抱歉因為自己的玩鬧造成大家、總公司的困擾，自己已經深刻反省過，服務業不能這樣玩鬧。」並透露她已向公司離職，不會再和這家店有任何關係、「對不起搞了一個大事情」。

網友們看到貼文後紛紛留言「初心好玩錄影片？啊怎麼還叫別人去死+吐口水？藉口還不掰好一點 真的有在反省嗎 沒人信欸」、「我看你老闆不是暫停營業，是被勒令停業+永久終止合作關係，老闆真的衰小請到你這種搞事的」、「有夠噁吐口水還用手抓冰？聽聲音就知道是5678底層欸，希望你賠死，以後也只能做清潔員了，看你會不會乾淨一點」、「妳竟然還吐口水？ 這樣只是玩鬧？ 簡直可惡至極」，也有網友在PTT發文表示「聽別間的老闆說這間加盟店的老闆要跟員工求償450萬。」

疑似當事女店員的道歉文。（圖擷取自 Threads ）

有網友在PTT發文指出聽說加盟主要告當事女員工，要求賠償450萬。（圖擷取自 PTT）

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