新人用「摩斯密碼」寫飲料訂單 店長直呼看不懂引網籲：多學學！

一名飲料店店長近日發文透露，新人使用看不懂的代碼寫訂單。（擷取自Dcard）

2024/07/15 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有位飲料店店長透露，店內新人記錄客人的外送需求時，寫出來的品項跟「摩斯密碼」一樣，讓她不知該如何和新人溝通，引發網友熱烈討論。

這名網友於網路論壇「Dcard」發文，稱自己是一間飲料店的店長，13日請新進員工接聽電話，沒想到該名新人寫訂單時使用代號讓她一頭霧水，「他那家店已經離職一年多了，還記得代碼怎麼寫，他上家店的老闆竟然看得懂，」。

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原Po理解這樣寫會比較快，「因為我們接電話都要用寫的再去pos機點，他這樣我也不方便說什麼」，不過她也希望新人可以用其他人也看得懂的方式記錄，不要再寫以前習慣的代碼了。

貼文一出引發熱烈討論，不少網友贊同新人的做法更有效率，「沒待過飲料店，但我幾乎看的懂耶！」、「他的方法確實比較快，不是叫他改變，而是讓其他人學習他吧⋯⋯」、「挖到有經驗的員工還不趕快請教，還配合你們比較慢的寫法是哪招？」。

還有人開始破解新人使用的代號，「R：紅茶、G：綠茶、W：烏龍茶」、「甘H=甘蔗青茶/M=奶茶（？）」、「應該是甘蔗蜂蜜，C才是青茶！ M是奶茶沒錯！ 做飲料店3年打工仔路過～」。

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