「姍姍紅茶拿鐵」用小農鮮奶？ 珍煮丹致歉：未即時更新文字

珍煮丹總部發布公告，全台門市鮮奶類相關產品，均使用光泉乳香世家，對於未即時更新資訊深感抱歉。（圖擷取自珍煮丹臉書專頁）

2024/07/10 16:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕消費者文教基金會今年4至5月調查74家手搖飲、咖啡店及早午餐店的鮮奶茶，今（10日）公布調查結果，其中珍煮丹的「姍姍紅茶拿鐵」，宣稱使用小農鮮奶，實際卻使用光泉乳香世家。珍煮丹發布聲明，全台門市鮮奶類產品均使用乳香世家，未即時更新官網敘述，深感抱歉。

消基會董事長吳榮達表示，74家業者之中，約9成店家未揭露牛奶品牌，也有店家使用與宣稱不符的奶品，例如珍煮丹的「姍姍紅茶拿鐵」，官網標示使用小農鮮奶，實際卻使用光泉乳香世家品牌；樺達奶茶「紅龍奶茶」經消基會人員購買詢問，店員回覆使用光泉保久乳。吳呼籲業者，應如實揭露牛奶品牌，讓消費者有充分資訊可以選擇。

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珍煮丹總部發布公告致歉，全台門市所有鮮奶類相關產品，均使用「光泉乳香世家」，未即時更新於官方網站與外送平台的風味描述，造成顧客疑慮，深感抱歉，今已全面緊急更新官方網站文字，外送平台則因作業程序將陸續更新，「對於文字沒有即時更新，我們十分愧疚，在此向各位顧客朋友再次表示誠摯的歉意」。

樺達奶茶則說，全台門市皆使用「光泉牛乳」，冰箱也都面向客人，讓客人檢視，不清楚消基會說的保久乳；經詢問各門市，也沒有人知道消基會曾登門調查。

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