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不滿壓線點單！女員工「吐口水、手攪珍珠」整客 可不可怒解約究責

可不可新竹關埔分店女店員，因不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作過程中先往手上吐口水，再徒手攪弄珍珠。（擷取自Threads）

可不可新竹關埔分店女店員，因不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作過程中先往手上吐口水，再徒手攪弄珍珠。（擷取自Threads）

2024/07/15 23:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不可取！連鎖知名茶飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店昨（14）日竟有一名女店員，因不滿客人在打烊前下單買飲料，竟在製作過程中先往手上吐口水，再徒手攪弄珍珠。這一幕被同事錄下並上傳至網路，引起許多網友不滿。對此，可不可也於今（15）日晚間發布聲明，將勒令停業並終止加盟合作關係，並將追究所有法律責任。

事件發生於7月14日晚間9點30分，可不可關埔分店的店員們正準備收店時，收到外送平台的訂單。兩名女店員對此表示不滿，其中一人更是先將口水吐到手上後，接著用手挖取配料，並向鏡頭抱怨「打烊前訂是不是，加料」。另一名同事則全程拍攝並上傳影片，影片中還寫道「這位客人真幸運，喝到美女手抓飲料」。

影片曝光後，網友紛紛留言痛罵，「叫到這批飲料的衰死」、「這種沒素質沒職業道德的都別出來工作了」、「我以為他手挖已經很噁了結果他還吐口水....」、「89真的很神奇，都會自己錄影自己上傳，建議他們以後犯罪都說這叫自首要求減刑」。

對此，可不可熟成紅茶總公司於15日晚間發出聲明，表示已與新竹關埔分店解除加盟合約，並勒令其停業，將全面追究所有法律責任，對此次事件深表歉意。並強調，該事件已嚴重影響品牌形象，公司將與消費者站在同一陣線，確保類似事件不再發生。

可不可熟成紅茶聲明公告全文如下：

針對113年7月14日晚上21：30新竹關埔分店的員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，期間造成品牌觀感與服務不佳，可不可熟成紅茶總部深感抱歉。

可不可熟成紅茶嚴格禁止此不當行為，並針對全台門市進行教育訓練與宣導，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因【新竹關埔店（宸新商行）】嚴重違反加盟合約條款，即刻起【宸新商行】將勒令停業並永久終止加盟合作關係。

除勒令停業並永久終止加盟合作關係外，永醇誠股份有限公司對於食安絕不妥協，品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

可不可熟成紅茶非常重視每位消費者聲音，也將嚴格加強各門市員工教育訓練與品質衛生稽核，再次對所有喜愛與信任我們的消費者致上誠摯的歉意。

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