福島核電廠核災後首試取「熔融核燃料團塊」 操作錯誤急喊卡

日本福島核電廠第一核電廠2號機反應爐原定今日上午測試性進行燃料熔毀碎屑取出作業，但因設備操作錯誤臨時喊卡。（美聯社）

2024/08/22 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核電廠第一核電廠2號機反應爐原定今（22日）上午測試性進行燃料熔毀碎屑取出作業，這也是311核災發生13年後，首次進行測試性取出作業，但因設備操作錯誤臨時喊卡，目前尚未決定何時重啟取出作業。

綜合日媒報導，日本東京電力公司（Tokyo Electric Power Company）原定於今日上午在福島第一核電廠2號機反應爐內進行自2011年311大地震引發核災以來的首次燃料熔毀碎屑取出測試。沒想到，由於設備出現問題，作業在開始不久後臨時中斷，且預計今日內不會重新啟動，目前仍無確定的重啟時間。

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福島核災發生後，第一核電廠1號至3號機組因反應爐內部金屬零件損壞，導致燃料熔毀，據估計，約有880公噸的碎屑殘留在反應爐中，且熔融核燃料團塊強烈的放射性輻射極強，使得取出工作極具挑戰性，是核電廠除役過程中的一大難題。

取出熔融核燃料團塊的作業自2021年起因新冠疫情爆發及技術困難已3次延後，終於在今天正式啟動，原計劃將花費一週利用遠端操控技術進行作業，然而東京電力公司在上午7時30分開始準備工作時，因取出的操作順序錯誤，在上午9時前決定中斷作業。對此，東京電力公司社長小早川智明表示，取出作業最重要的是要安全地進行，而不是急於解決大問題。

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