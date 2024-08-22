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東京民眾PO暴雨淹水受困照 網驚呼︰大門防水技術超強

一名住在日本東京的網友分享，他21日晚間受困家中，因室外淹水近乎快達1樓大門的一半高度，驚悚畫面曝光後，引發1100多萬人次瀏覽。（圖擷取自@poisondog111 社群平台「X」，本報合成）

一名住在日本東京的網友分享，他21日晚間受困家中，因室外淹水近乎快達1樓大門的一半高度，驚悚畫面曝光後，引發1100多萬人次瀏覽。（圖擷取自@poisondog111 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/22 17:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京昨（21）日晚間下起「游擊式暴雨」（ゲリラ豪雨），導致多地因驚人雨勢造成災情，不少民眾也紛紛將目睹家門口外、馬路、車站等地方的淹水畫面，陸續分享到網路上。一名日本網友分享，這場大雨導致他受困家中，因室外淹水近乎快達1樓大門的一半高度，驚悚畫面曝光後，也引發1100多萬人次瀏覽。

綜合日媒報導，受到游擊式暴雨影響，澀谷、港區21日晚間出現特別嚴峻的淹水災情，當局緊急發布「氾濫危險情報」警戒。在此之前，已有不少人在戶外的民眾，紛紛上網分享各地淹水照片，社群平台「X」（前Twitter）名為「毒チワワ」的日本網友，也PO出自己因暴雨帶來的淹水被迫受困家中的情況。

根據「毒チワワ」的PO文指出，他居住在東京港區麻布十番附近的一棟公寓，晚間突如其來的豪大雨，導致路上淹水嚴重、水位不斷攀升，等他前往1樓大門口查看時，發現水位高度居然已經快來到大門的一半，且水還一直往縫隙慢慢湧入室內，讓他與其他住戶非常擔憂，所幸事後積水已被順利排除，沒有釀成更嚴重的災情。

該文曝光後，「毒チワワ」在文中附上的淹水照與影片，立即被各國網友瘋傳，「天氣之子是真的」、「防水技術令人驚艷」、「水族館級別的玻璃門！？」、「請務必告訴我大門廠牌的名字」、「不得不說，這個門防水還真是厲害」、「如果是海嘯的話這高度就非常嚴重了」、「日本買房要看地高度，不然真的要出門，不是游泳就是橡皮艇」。

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