慘不忍睹！加薩北部爆炸聲四起 醫院斷電屍體堆疊各處

加薩北部阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）附近遭到以色列國防軍砲擊，而醫院外擺放著許多裹著白布的屍體。（法新社）

2023/12/05 20:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩走廊戰火重燃，以色列國防軍（IDF）持續朝加薩北部多項重要設施攻擊。加薩衛生部今（5日）稱，以色列國防軍過去24小時的砲火攻擊和推進，導致加薩北部阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）醫療系統崩潰，院內各處都可見屍體堆放，畫面慘不忍睹。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍在過去24小時內持續向加薩北部推進，當地民眾可聽見槍響以及爆炸聲四起。一名在醫院內的記者表示，因為救護車目前無法在該地區運作，醫院的院子擺放了30具裹著白布的屍體，還有一些屍體被疊在一輛手推車上，目前尚不清楚這些屍體已擺放多久。

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加薩衛生部表示，阿德萬醫院目前沒有供電，有7000多名流離失所的人聚集在那裡。目前加薩北部只有4間醫院在運作，且有約55輛救護車停止使用，雖然已有400名傷者從拉法關口（Rafah Crossing）離開加薩，但仍有4萬多名傷患在加薩等待援助。

另一名記者阿納斯（Anas Al-Sharif）拍影片向CNN表示，「以色列的戰車和車輛正在向醫院推進，情況非常困難」。

Journalist Anas al-Sharif, speaking from Kamal Adwan Hospital in northern Gaza: "Israeli tanks are approaching us."#GazaGenocide pic.twitter.com/Pwg20NIwSa — Quds News Network （@QudsNen） December 5, 2023

阿德萬醫院內部傷患正等待接受治療。（法新社）

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