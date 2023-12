慘不忍睹！加薩北部爆炸聲四起 醫院斷電屍體堆疊各處

2023/12/05 20:01

〔即時新聞/綜合報導〕加薩走廊戰火重燃,以色列國防軍(IDF)持續朝加薩北部多項重要設施攻擊。加薩衛生部今(5日)稱,以色列國防軍過去24小時的砲火攻擊和推進,導致加薩北部阿德萬醫院(Kamal Adwan Hospital)醫療系統崩潰,院內各處都可見屍體堆放,畫面慘不忍睹。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,以色列國防軍在過去24小時內持續向加薩北部推進,當地民眾可聽見槍響以及爆炸聲四起。一名在醫院內的記者表示,因為救護車目前無法在該地區運作,醫院的院子擺放了30具裹著白布的屍體,還有一些屍體被疊在一輛手推車上,目前尚不清楚這些屍體已擺放多久。

加薩衛生部表示,阿德萬醫院目前沒有供電,有7000多名流離失所的人聚集在那裡。目前加薩北部只有4間醫院在運作,且有約55輛救護車停止使用,雖然已有400名傷者從拉法關口(Rafah Crossing)離開加薩,但仍有4萬多名傷患在加薩等待援助。

另一名記者阿納斯(Anas Al-Sharif)拍影片向CNN表示,「以色列的戰車和車輛正在向醫院推進,情況非常困難」。

Journalist Anas al-Sharif, speaking from Kamal Adwan Hospital in northern Gaza: "Israeli tanks are approaching us."#GazaGenocide pic.twitter.com/Pwg20NIwSa