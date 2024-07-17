川普要求台灣「交軍費」 蔡依橙：別捨不得裝門鎖、請保全！

川普近日接受專訪時被問到若當選後是否承諾防衛台灣時，丟出「台灣應該付美國軍費」的答案。（美聯社）

2024/07/17 19:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日接受專訪時被問到若當選後是否承諾防衛台灣時，丟出「台灣應該付美國軍費」的答案。對此，醫師作家蔡依橙表示，台灣人不需要對川普的回答太過緊張，「天助自助者，自己的家園，自己守護！」

川普在台灣時間14日遭遇槍擊未遂後聲勢看漲，分析人士都認為他在今年美國總統大選穩操勝券，因此台灣不少人得知他近日接受《彭博商業周刊》專訪表示想要美國保衛台灣，台灣應該付美國軍費的發言後感到擔憂。

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對此，蔡依橙今天在臉書發文表示，「有網友看到川普說的話後覺得緊張，但我覺得還好。川普的態度對北約和對台灣都是一樣的：這是你自己的家園，你要不要付出一些努力去捍衛它？如果要的話，多編一些國防經費，也是應該的吧。」

「還記得上次他上任前，因為台灣每年的國防採購量其實不小，所以他打電話給蔡英文總統。被質疑的時候，他反嗆『台灣買幾十億美金的，協助美國高科技軍工業發展，打通電話很過分嗎？』。」

蔡依橙認為，「對台灣來說，趁早把陸海空三軍的訓練跟設備全部美國化，你真正遇到侵略的時候，要人家來幫忙售後服務跟指導協助，也才說得通。當初烏克蘭就是幾乎都沒有美式重裝備，美國想幫忙也不知從何介入。你手上都拿的是蘇式武器，人家怎麼幫你？你都買中國的華為手機、華為手錶，出問題了，美國的蘋果公司怎麼幫你？為什麼要幫你？」

最後他直言，「台灣現在也很有國際能見度了，我們想要成為一個正常國家，就得要有正常國家的樣子。我們有能力制造高階晶片，疫情後經濟又獨強。如果這麼有錢，還不願意投資自己的安全，捨不得裝門鎖、裝攝影機、裝保全，也不願意參與社區事務，請問為什麼你家遇到事情的時候大家要幫你。天助自助者，自己的家園，自己守護。選對的人，走對的路。」

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