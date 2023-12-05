哈瑪斯攻擊前出現「恐攻交易」？ 以色列股票被異常大量放空

12月5日部署在加薩走廊邊境的以軍坦克。（法新社）

2023/12/05 22:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國哥倫比亞大學和紐約大學著名法學教授4日發表的一份研究，披露10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突擊以色列造成大量死傷前幾天，以國公司股票和MSCI以色列交易所交易基金（ETF）被異常大量放空，意味著或許有交易員事先得知即將發生攻擊，趁機藉此獲利。

現任紐約大學法學教授、前美國證券交易委員會委員傑克森（Robert Jackson Jr.）和哥倫比亞大學法學教授米茨（Joshua Mitts）發表這份題為「拿恐怖攻擊做交易？」（Trading on Terror?）的研究報告，描述哈瑪斯攻擊發生前5天，MSCI以色列ETF基金被「大量」且「異常」做空，「遠超過」新冠肺炎疫情期間、2014年以色列與加薩戰爭，甚至也超過2008年全球金融危機時的規模。

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報告說，「我們的發現顯示，知道即將發生攻擊的交易員，從這些悲劇事件中獲利」。

這份尚未經同儕審查的報告指出，10月2日MSCI以色列ETF的交易量「將近100%都是賣空」，「攻擊發生前數天，交易員顯然就預期到這些事件即將發生」。在特拉維夫證券交易所交易的以色列股票，被做空量也「急劇增加」，例如，有人在9月14日到10月5日期間，放空以國規模數一數二的銀行「以色列國民銀行（Bank Leumi）」443萬股，在該銀行股價於10月4日到10月23日期間崩跌23%後，大賺23億謝克爾（約270億台幣）。

報告說，在美國交易的以色列公司股票沒有出現相對應的做空增加，不過研究倒是發現，在美交易的以國公司股票短期期權合約增加，這與幾筆大宗交易有關，「這意味著少數行為者，可能是這些期權交易的幕後黑手」。

米茨向《美國有線電視新聞網（CNN）》表示，當與超過10年的交易資料相比，他和傑克森都「非常確信」，這些交易活動「異常」、「特殊」，不是普通的交易；但由於公開交易資料有限，他相信「高度有可能」還有更多交易在幕後進行，「我們只看到冰山一角」，他呼籲主管單位「應該了解一下」。

這份報告作者強調，這份研究結果是「初步」，還無法將特定交易員與這些交易連結起來，也不知道進行這些交易的人所在地點、是否與任何特定金融公司、政府或者恐怖組織有關連，他們力促做出這樣的結論前要謹慎。米茨說，「將此事連回哈瑪斯，是非常揣測性的，而且我們並沒有暗示有此關連性」。

美國證券交易委員會回應這份報告，表示「不評論有或沒有可能的調查行動」以色列證券管理局向《路透》表示，當局已經知悉此事，「所有相關各方正在調查」。

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