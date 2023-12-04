艾菲爾鐵塔恐攻！歹徒稱不滿加薩情勢、效忠伊斯蘭國

法國檢方表示，1名持刀和榔頭的男子2日在巴黎艾菲爾鐵塔附近，殺害了1名德國遊客，並導致2人受傷。（路透）

2023/12/04 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國檢察官3日表示，1名持刀和榔頭的男子2日在巴黎艾菲爾鐵塔附近，殺害了1名德國遊客，並導致2人受傷。由於男子曾在網上對武裝聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）宣誓效忠，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）遂將事件定義為「恐怖攻擊」。

據《路透》報導，反恐檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）2日表示，26歲的法國籍嫌犯已遭逮捕，他因為精神問題長期受到嚴密監控。

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李卡爾強調，正調查嫌犯與恐怖組織的關聯性，稱其曾與法國近期犯下攻擊案的多名嫌疑人，透過社群媒體聯繫；嫌犯的3名親友同天已被警方拘留。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，嫌犯告訴警方，他對加薩局勢及「阿富汗和巴勒斯坦無數穆斯林死亡」感到憤怒；達馬南補充，嫌犯2016年曾因密謀攻擊未果，被判處4年監禁，出獄後一直受到法國安全部門關注。

據了解，嫌犯為1997年出生的法籍男子米揚多布（Armand Rajabpour-Miyandoab），雙親均為伊朗人。

當局稱，德國遊客在距離艾菲爾鐵塔不遠的格勒內爾碼頭（Quai de Grenelle）遇襲，隨後傷重不治身亡。

米揚多布隨後被警方追捕，過程中再以榔頭襲擊了另2名受害者，包括1名66歲英國籍路人、1名60歲法國籍路人。

米揚多布10月初在社群媒體X（舊稱Twitter）的帳號中，顯示「與哈瑪斯（Hamas）、加薩（Gaza）和巴勒斯坦有關的發文內容更普遍」；大量使用阿拉伯語；並將自己描述為伊斯蘭國戰士。

歐洲安全官員警告，以色列與哈瑪斯爆發戰爭後，伊斯蘭武裝分子發動恐怖攻擊的風險大幅上升，其中最大威脅來自難以追蹤的「孤狼」攻擊者。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體X上表示，對襲擊事件感到震驚；英國外交部則稱，正與法國當局合作，提供英國籍受害者支持。

法國總統馬克宏3日在社群媒體X表示：「我向在巴黎恐怖攻擊事件中喪生的德國公民親屬表示哀悼，並對目前受傷、正接受治療的人們致意。」 法國總理柏納（Elisabeth Borne）同天在X上寫道：「我們不會向恐怖主義屈服。」

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