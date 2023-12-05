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哈瑪斯高級官員遭空襲傷重 送醫後不治

阿瓦達拉因以軍空襲受重傷被送往醫院後，因傷重不治身亡。（圖擷自X）

阿瓦達拉因以軍空襲受重傷被送往醫院後，因傷重不治身亡。（圖擷自X）

2023/12/05 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）目前在加薩地區打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），有消息指出，哈瑪斯高級領導人尼扎爾·阿瓦達拉（Nizar Awadallah）因以軍空襲受重傷被送往醫院後，傷重不治身亡。

綜合外媒報導，哈瑪斯高級官員阿瓦達拉在戰場上，因為以色列的空襲身受重傷， 他在送醫後不治，救護車抵達醫院時，圍觀的民眾被要求不要拍照或錄影，甚至有人持棍棒毆打拍照的人。

截至4日為止，以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）全面開戰的第59天，哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，自開戰以來，加薩走廊已有近1萬6千人死於戰火，另外約有4萬2000人受傷。

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