哈瑪斯高級官員遭空襲傷重 送醫後不治

2023/12/05 15:09

〔即時新聞/綜合報導〕以色列國防軍(IDF)目前在加薩地區打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas),有消息指出,哈瑪斯高級領導人尼扎爾·阿瓦達拉(Nizar Awadallah)因以軍空襲受重傷被送往醫院後,傷重不治身亡。

綜合外媒報導,哈瑪斯高級官員阿瓦達拉在戰場上,因為以色列的空襲身受重傷, 他在送醫後不治,救護車抵達醫院時,圍觀的民眾被要求不要拍照或錄影,甚至有人持棍棒毆打拍照的人。

截至4日為止,以色列與伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)全面開戰的第59天,哈瑪斯治下的加薩衛生部表示,自開戰以來,加薩走廊已有近1萬6千人死於戰火,另外約有4萬2000人受傷。

Senior Hamas leader, Nizar Awadallah, arrives in hospital severely wounded.



He later died from his wounds



Via @SpencerGuard pic.twitter.com/jNiDqLPPsB