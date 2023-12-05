巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校 至少50死

2023/12/05 03:06

〔中央社〕以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的休戰結束後，以軍恢復轟炸加薩走廊。巴勒斯坦官媒瓦法社指出，以色列今天空襲加薩走廊北部兩間收容流離失所者的學校，至少有50人喪命。

路透社報導，這波攻擊發生的同時，以色列也空襲加薩走廊（Gaza Strip）南部地區，且以色列部隊和戰車對當地的哈瑪斯（Hamas）武裝分子發動地面攻勢。

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巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，以色列這次空襲加薩走廊北部加薩市（Gaza City）的達拉傑區（Daraj）。目前無法立即獨立查證消息，以色列軍方發言人則表示，他們正在調查這項報導。

同時，加薩走廊衛生部門指出，從10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，至少有1萬5899名巴勒斯坦人死於以色列對加薩走廊的空襲及砲擊。

法新社報導，以色列軍方今天表示，又有3名軍人於加薩走廊的戰鬥中喪命，這使以哈戰爭開打以來在當地陣亡的以色列官兵數增至75人。

以色列軍方提到，這3位軍人昨天都在加薩走廊北部陣亡，10月7日以來以色列國防人員的死亡總數已經達到401人。1121205

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