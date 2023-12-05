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WHO稱獲通知清空加薩南部醫療倉庫 以色列否認

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（見圖）週一表示，接獲以色列國防軍（IDF）通知，WHO應在以軍展開地面行動之前清空當地1座醫療援助倉庫，然以國否認要求對方撤離。（路透）

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（見圖）週一表示，接獲以色列國防軍（IDF）通知，WHO應在以軍展開地面行動之前清空當地1座醫療援助倉庫，然以國否認要求對方撤離。（路透）

2023/12/05 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕以巴休戰協議破裂後，以軍恢復砲轟加薩，對此世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週一表示，接獲以色列國防軍（IDF）通知，WHO應在以軍展開地面行動之前清空當地1座醫療援助倉庫，然以國否認要求對方撤離。

綜合外媒報導，譚德塞當地時間4於X平台發文提及，世衛組織今接獲以軍通知，要求我們在24小時內從放置加薩南部的醫療倉庫援助物資撤離，因為以軍即將展開地方攻勢將使倉庫無法使用，他疾呼「強烈希望以色列收回該項命令，並採取一切可能性措施保護平民和民用設施，包含醫院、人道設施。」

以色列國防部轄下的占領區政府活動協調部門（COGAT）5日於X平台發布聲明，否認要求世衛組織清空倉庫，「我們已使用書面形式明確告知聯合國代表」、「從聯合國官員口中說出這樣的話，希望至少能說得更準確一些。」

世界衛生組織指出，以巴衝突爆發後，加薩還在運作醫院從36間銳減至18間，其中3間醫院僅供基本急救服務、其他醫院只有部分服務。另，世衛組織地中海東部區域主任曼德哈里（Ahmed Al-Mandhari）當地時間4日在記者會說，以軍加強在加薩南部的地面行動，當地數以千計人們可能無法獲得醫療照護。

報導提及，以色列官員稱，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」10月7日襲擊以國南部造成約1200人死亡，擄走240多名人質，以軍隨後展開報復性狂轟，據哈瑪斯控制加薩衛生部指出，有約15900人喪生，大部分是婦女和兒童。

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