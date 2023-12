WHO稱獲通知清空加薩南部醫療倉庫 以色列否認

2023/12/05 12:10

〔即時新聞/綜合報導〕以巴休戰協議破裂後,以軍恢復砲轟加薩,對此世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)週一表示,接獲以色列國防軍(IDF)通知,WHO應在以軍展開地面行動之前清空當地1座醫療援助倉庫,然以國否認要求對方撤離。

綜合外媒報導,譚德塞當地時間4於X平台發文提及,世衛組織今接獲以軍通知,要求我們在24小時內從放置加薩南部的醫療倉庫援助物資撤離,因為以軍即將展開地方攻勢將使倉庫無法使用,他疾呼「強烈希望以色列收回該項命令,並採取一切可能性措施保護平民和民用設施,包含醫院、人道設施。」

以色列國防部轄下的占領區政府活動協調部門(COGAT)5日於X平台發布聲明,否認要求世衛組織清空倉庫,「我們已使用書面形式明確告知聯合國代表」、「從聯合國官員口中說出這樣的話,希望至少能說得更準確一些。」

世界衛生組織指出,以巴衝突爆發後,加薩還在運作醫院從36間銳減至18間,其中3間醫院僅供基本急救服務、其他醫院只有部分服務。另,世衛組織地中海東部區域主任曼德哈里(Ahmed Al-Mandhari)當地時間4日在記者會說,以軍加強在加薩南部的地面行動,當地數以千計人們可能無法獲得醫療照護。

報導提及,以色列官員稱,巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」10月7日襲擊以國南部造成約1200人死亡,擄走240多名人質,以軍隨後展開報復性狂轟,據哈瑪斯控制加薩衛生部指出,有約15900人喪生,大部分是婦女和兒童。

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use. We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…

The truth is that we didn't ask you to evacuate the warehouses and we also made it clear (and in writing) to the relevant #UN representatives.

From a #UN official we would expect, at least, to be more accurate. https://t.co/ZrXQ6ecqcd